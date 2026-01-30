La UE destina 63 millones de euros para Birmania y los rohingya refugiados en Bangladesh

Archivo - Un hombre conduce su motocicleta junto a neumáticos en llamas durante una manifestación contra el golpe militar y la detención de líderes civiles en Yangon, Birmania. - Theint Mon Soe/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

BRUSELAS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea destinará un total de 63 millones de euros en respuesta a la crisis en Birmania y su impacto en países vecinos como Bangladesh, donde 1,2 millones de rohingya se han refugiado desde que hace cinco años una junta militar se hiciera con el control del país asiático mediante un golpe de Estado.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha asignado 38,6 millones de euros para ayudar a las poblaciones afectadas por el conflicto armado en curso en Birmania, y que irán a financiar asistencia alimentaria y nutrición de emergencia --dados los altos niveles de inseguridad alimentaria--, refugio para personas que han sido desplazadas por la fuerza o acceso al agua potable y al saneamiento.

Esos fondos también irán destinados a atención sanitaria a las poblaciones afectadas por el conflicto y en zonas de difícil acceso, a la educación sobre los riesgos de las minas y asistencia a las víctimas de minas terrestres, así como a la educación en situaciones de emergencia, según ha detallado la Comisión en un comunicado.

Los 23,4 millones de euros restantes irán a Bangladesh para dar apoyo a los casi 1,2 millones de refugiados rohingya que viven en el país, principalmente en la ciudad de Cox's Bazar, así como a las comunidades de acogida.

En este caso los fondos se destinarán a asistencia vital, que incluye asistencia alimentaria y nutrición, mantenimiento de refugios de campamentos y otras instalaciones, prestación de servicios esenciales como atención de salud, así como educación de emergencia y acceso al agua y al saneamiento.

Esta asignación, que forma parte de la asignación inicial de la UE para 2026 en el Sur y Sudeste Asiático, se canaliza como toda la financiación humanitaria de la UE a través de organizaciones asociadas, tales como ONG internacionales y agencias de Naciones Unidas.

En Birmania las necesidades humanitarias han aumentado drásticamente desde el golpe militar hace cinco años, una situación que se agravó con el terremoto de magnitud 7,7 producido en marzo de 2025 y que dejó casi 4.000 muertos, y que sacudió también China y Tailandia.

Tras los recortes de la financiación mundial y un posterior ejercicio de priorización realizado por la ONU, el número de personas seleccionadas para recibir asistencia debido a la crisis de Birmania se ha reducido a poco más de 16 millones, con más de 3,6 millones de desplazados forzosos.

Los combates se producen a lo largo de todo el país, y el conflicto se considera el segundo más mortífero del mundo, según ha detallado la Comisión Europea, que ha expresado su preocupación por la situación de los 1,2 millones rohingya que viven en Bangladesh después del éxodo masivo de Birmania hace más de ocho años.

La escasez de oportunidades de subsistencia y la creciente inseguridad empujan a cada vez más refugiados a arriesgarse a realizar peligrosos viajes para llegar a Malasia, Indonesia, Tailandia e India.