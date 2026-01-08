La UE lamenta "toda muerte de civiles" pero apunta que las cifras tras ataque de EEUU están por confirmar

Manifestación en Caracas a favor de Maduro tras ser capturado por Estados Unidos - Javier Campos/dpa

BRUSELAS 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha dicho este jueves que lamenta "toda muerte de civiles" en Venezuela, pero ha evitado ir más allá en su valoración del último balance ofrecido por las autoridades venezolanas que cifra en al menos un centenar de muertos las víctimas en el ataque de Estados Unidos el pasado sábado en Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Por supuesto, lamentamos toda muerte, toda baja civil. Las cifras siguen pendientes de confirmación", ha zanjado en una rueda de prensa en Bruselas Anitta Hipper, portavoz comunitaria para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, evitando así responder a la pregunta directa de si la UE condena esas muertes.

Este mismo miércoles, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha elevado a al menos cien muertos las víctimas por el ataque efectuado el pasado sábado por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos, cien y otra cantidad parecida de heridos", ha declarado en un programa retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV aludiendo a un ataque "terrible (y) bárbaro contra nuestro país".

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha reconocido que "eso es una verdad (y) no lo va a tapar nadie". "No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena", ha agregado.

En un primer balance tras el ataque, las autoridades del país informaron de 56 muertes, entre ellas 24 militares venezolanos y otros 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo por los fallecidos, a los que destacó como "mártires que dieron su vida defendiendo" a Venezuela.