La UE retira a su personal no esencial de Oriente Próximo y pone en alerta a su misión naval en el mar Rojo

Archivo - La jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas - Europa Press/Contacto/Benoit Doppagne - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado la retirada del personal diplomático no esencial de la UE en Oriente Próximo y la puesta en alerta de la misión 'Aspides' en el mar Rojo ante la operación militar desencadenada contra Irán por Estados Unidos e Israel y que ahora mismo se está expandiendo por toda la región con ataques iraníes contra Israel y varios países árabes.

En la primera reacción de Bruselas a estos ataques, Kallas ha avisado que estos "últimos acontecimientos son peligrosos" antes de condenar a un "régimen iraní que ha asesinado a miles de personas" y denunciar sus "programas de misiles balísticos y nucleares" que, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial".

A este respecto, Kallas recuerda que "la UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear".

La Alta Representante ha informado de que ya ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y otros ministros de la región" en el comienzo de una iniciativa "estrechamente coordinada con los socios árabes de la UE para explorar vías diplomáticas".

"La protección de los civiles y el derecho Internacional Humanitario son prioritarios", ha manifestado Kallas. "Nuestra red consular está plenamente comprometida con la facilitación de las salidas de los ciudadanos de la UE y el personal no esencial de la UE se está retirando de la región", ha añadido.

Por último, Kallas ha informado de que la misión naval 'Aspides' "permanece en alerta máxima en el Mar Rojo y está lista para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo" en la zona.