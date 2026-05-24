La UE y R.Unido piden a Irán y a EEUU que certifiquen su acercamiento con la firma de un esperado acuerdo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a Irán y a Estados Unidos que firmen un esperado acuerdo de principios para sentar las bases de un alto el fuego indefinido, llevan pronosticando durante las últimas 24 horas el presidente norteamericano, Donald Trump, o su secretario de Estado, Marco Rubio.
"Quiero celebrar el progreso que estamos viendo hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán", ha manifestado Von der Leyen en redes sociales, antes de abogar por una solución que "rebaje de verdad la gravedad del conflicto, reabra el estrecho de Ormuz y garantice la libertad de navegación" en la zona, ahora mismo bajo control iraní.
Von der Leyen ha reclamado garantías de que Irán no va a desarrollar un arma nuclear y ha instado a Teherán a que ponga fin "sus actividades desestabilizadoras en la región, directamente o a traveés de terceros, y ponga fin a sus ataques contra sus vecinos".
A pesar del optimismo de Estados Unidos, el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, avisaba el sábado de que existían todavía importantes diferencias, comenzando por la situación del programa nuclear iraní; un proceso que Irán siempre ha defendido como un derecho legítimo con fines pacíficos.
Sobre los ataques regionales, Irán ha esgrimido que tenían como objetivo posiciones militares de EEUU, si bien han causado decenas de víctimas civiles.
Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, también ha exigido la reapertura "sin condiciones ni restricciones" del estrecho de Ormuz y garantizado que su país trabajará con sus aliados para "aprovechar la inercia" de un posible acuerdo de principios para terminar de impulsar "una solución a largo plazo" en la región.