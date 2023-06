La UE señala a Rusia en el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha criticado a Rusia y los numerosos casos de torturas y trato vejatorio contabilizados durante la invasión rusa de Ucrania aprovechando la celebración este domingo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura.

"La UE condena la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania y los numerosos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y atrocidades perpetradas", ha afirmado Borrell en un comunicado publicado.

"La UE denuncia además el maltrato, torturas y las lamentables condiciones de encarcelamiento que padecen los presos políticos, los prisioneros de guerra y los civiles en todo el mundo, sea en Bielorrusia o en Irán, y en otros países, o en zonas de conflicto como Sudán, Yemen, Siria o Birmania", ha añadido.

Para Borrell, "nadie debería ser sometido a torturas ni a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes" y ha recordado que el Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe expresamente la tortura. "Todos los responsables deben rendir cuentas", ha remachado.

Además, el máximo responsable diplomático de la UE ha puesto de manifiesto el compromiso de la UE de "trabajar incansablemente para erradicar la tortura dentro y fuera de sus fronteras y conseguir justicia y rehabilitación para todas las víctimas y supervivientes de la tortura".

En particular, la UE ha empazado a los países que todavía no han ratificado la Convención Contra la Tortura y su Protocolo Adicional a "hacerlo tomándoselo como una prioridad". Igualmente ha mencionado la Alianza Global para el Comercio Libre de Tortura para evitar el comercio de bienes "que no sirven más que para infligir daño a otros seres humanos".

Igualmente ha citado la iniciativa Unidos Contra la Tortura, "unconsorcio de organizaciones de la sociedad civil para impulsar cambios en más de 100 países". "Nos permitirá conseguir cambios y apoyar nuestra postura para la completa prohibición de la tortura por ley y en la práctica con inversiones más estratégicas", ha argumentado.

"Canaliza los fondos de la UE para cubrir todo el espectro de las labores contra la tortura, desde la prevención y la protección a la justicia, reparación y rehabilitación o la exploración de los vínculos entre el uso de la fuerza y el maltrato que tanto preocupa hoy a nuestros ciudadanos", ha añadido. "Pondrá a víctimas y supervivientes en el corazón de nuestras acciones en pro de un mañana sin torturas", ha remachado.