Uganda autoriza el envío de tropas a Gaza como parte de la Fuerza de Estabilización Internacional

Archivo - Bandera de Uganda (Archivo) - Europa Press/Contacto/Krisztian Elek - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Uganda ha aprobado este jueves una medida presentada por el ministro de Defensa, Kiryowa Kiwanuka, para autorizar el envío de un contingente de las Fuerzas Armadas a la Franja de Gaza como parte de la Fuerza de Estabilización Internacional, la misión de paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La medida está amparada en el artículo 38 de la ley de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, que regula la organización, funciones y disciplina del Ejército y que en una de sus disposiciones exige la autorización del Parlamento para un despliegue de tropas en el extranjero de cara a cualquier misión de paz.

Durante el debate, Kiwanuka ha defendido que el envío de efectivos a Gaza "contribuirá a prevenir nuevos conflictos en la región, garantizará una amplia oportunidad para que las partes en conflicto planifiquen la consecución de la paz y contribuirá a la eliminación de las células terroristas que han contribuido significativamente al terrorismo internacional".

"Uganda cuenta con un Ejército fuerte con estructuras organizativas capaces que han permitido a Uganda apoyar exitosamente operaciones de paz en Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana y diversas misiones de mantenimiento de la paz de la ONU", ha argüido.

Asimismo, ha asegurado que las tropas ugandesas se "mantendrán neutrales, cumplirán con el Derecho Internacional, protegerán a la población civil sin tomar partido y operarán bajo reglas de enfrentamiento claramente definidas".

No obstante, la oposición ha planteado dudas sobre el procedimiento parlamentario, solicitando más tiempo para analizar y responder adecuadamente a los detalles, mientras que ha instado al Gobierno ugandés a elaborar un informe sobre el desempeño de las misiones de mantenimiento de la paz anteriores.

La Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza forma parte de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro de la Franja, aprobada en octubre de 2025 por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).