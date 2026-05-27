Uganda cierra la frontera con República Democrática del Congo para evitar una mayor propagación del brote de ébola

Archivo - La variante Makona del virus del ébola cubre la superficie de una célula infectada. - NIAID - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Uganda han anunciado este miércoles el cierre temporal de su frontera con República Democrática del Congo (RDC) para evitar una mayor propagación del brote ébola procedente del país vecino, una medida puesta en marcha mientras el Gobierno intenta contener los casos.

La decisión ha sido tomada después de que las autoridades sanitarias congoleñas abordaran el avance del brote en RDC y evaluaran los peligros de movimientos transfronterizos tras la detección en suelo congoleño de más de un millar de casos y 200 muertes sospechosas, de los cuales se han confirmado 100 casos y una decena de fallecidos por esta causa. En Uganda, de momento, se han confirmado otros siete casos y una muerte por esta enfermedad.

El Gobierno de Uganda ha afirmado este mismo miércoles que no se ha registrado ningún nuevo caso confirmado de enfermedad desde el lunes, 25 de mayo, por lo que la cifra anterior se mantiene, según informaciones de la cadena UBC TV.

Así, la frontera entre estos dos países queda cerrada de forma inmediata excepto para aquellos equipos autorizados de respuesta al ébola, operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías y el paso de personal esencial de seguridad, entre otros.

Todos los que crucen la frontera tendrán que rellenar formularios de localización y someterse a controles sanitarios, además de permanecer bajo vigilancia de acuerdo con los protocolos sanitarios nacionales establecidos para controlar el brote.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.