Uganda prohíbe los actos de apoyo al opositor Bobi Wine de cara a su retorno

Publicado 19/09/2018 16:06:12 CET

El diputado critica la decisión de la Policía de intentar restringir sus movimientos

KAMPALA, 19 Sep. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Uganda ha prohibido la convocatoria de actos de bienvenida al diputado opositor Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico como cantante, 'Bobi Wine', que volverá a su país tras pasar un tiempo en Estados Unidos para recuperarse de las supuestas torturas sufridas bajo custodia.

Kyagulanyi, de 36 años, se hizo especialmente popular por sus canciones críticas contra el presidente, Yoweri Museveni, y en política su mensaje ha seguido calando. Su arresto en agosto junto a otros diputados, después de un ataque con piedras contra el convoy presidencial, terminó de consolidar su imagen.

'Bobi Wine' ha anunciado este miércoles en Twitter su "vuelta a casa", junto a una imagen en la que aparece en un aeropuerto apoyado en un bastón. El regreso amenaza con convertirse en un nuevo pulso de movilización frente al Gobierno, que ha comenzado a mover ficha.

La Policía ha asegurado en un comunicado que dispone de información sobre la preparación de actos por parte de seguidores de Kyagulanyi y ha apuntado que estos actos no cuentan con ningún permiso. En este sentido, ha advertido de que las concentraciones "son ilegales y perjudicarían la habitual actividad empresarial".

En el terreno judicial, Kyagulanyi está acusado de traición por el ataque contra el convoy de Museveni, aunque el dirigente opositor ha negado los cargos que se le imputan.

El cantante y diputado ha reaccionado en Twitter a la decisión de la Policía, que ha conocido durante una escala en Amsterdam. "He sabido que solo permitirán a mi familia inmediata recibirme en el aeropuerto de Entebbe y que me escoltarán a casa", ha escrito, criticando que la Policía quiera decidir quién le recoge.

Según ha contado, no será su familia quien le espere en el aeropuerto, sino "amigos, colegas dirigentes y artistas". El diputado ha precisado que antes de ir a su casa, prevé visitar a su abuela enferma y comer con sus hermanos y hermanas.

"Soy un ugandés libre con derecho a moverme libremente por mi país. La Policía no es quién para decirme quién me recibe o quién no puede hacerlo o dónde puedo o no puedo ir. Esta impunidad debe cesar", ha añadido.