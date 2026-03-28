La Unión Africana rechaza una moción para respaldar la candidatura de Macky Sall a la secretaría general de la ONU

Archivo - El expresidente de Senegal, Macky Sall - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana ha rechazado una moción para respaldar la candidatura del expresidente senegalés Macky Sall en una crisis política que tiene como protagonistas a Ruanda y a Burundi, enemistados por la guerra del este de República Democrática del Congo.

A grandes rasgos, una veintena de países de la Unión Africana rompieron ayer su voto de silencio sobre la candidatura de Sall, impulsada por Burundi. "La Comisión de la Unión Africana desea informar que, al cierre de la jornada laboral de hoy, 27 de marzo de 2026, fecha límite establecida para el procedimiento de silencio, veinte Estados miembro han roto el silencio respecto a la adopción del proyecto de decisión".

"Por consiguiente, el proyecto de decisión sobre la candidatura de S.E. Macky Sall, expresidente de la República de Senegal, a Secretario General de las Naciones Unidas, no ha sido adoptado", ha rematado el comunicado.

El ministro de Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, aclaró a última hora del viernes, en redes sociales, que la decisión de estos países no tiene nada que ver con la figura de Sall, sino que "su objetivo era oponerse a un procedimiento viciado iniciado por el presidente Evariste Ndayishimiye de Burundi, presidente de la Unión Africana, en total violación de todas las normas y reglamentos que rigen las candidaturas africanas en el sistema internacional".

El caso es que Burundi y Ruanda asisten a los bandos enfrentados en RDC: el Gobierno burundés está prestando auxilio al Ejército congoleño y a sus milicias mientras que Ruanda apoya a la organización armada del Movimiento 23 de Marzo, el M23. El Gobierno ruandés asegura que no tiene nada que ver con este conflicto pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido resoluciones que apuntan directamente a Kigali como mecenas de esta milicia, que ostenta el control de buena parte de la zona oriental del país.

El ministro de Exteriores ruandés denunció que "el presidente Ndayishimiye, en lugar de convocar una Cumbre de la UA para que le asesorara sobre el procedimiento correcto, optó por dar a sus homólogos jefes de Estado y de Gobierno de la UA tan solo 24 horas para respaldar, guardando silencio, la decisión".

"Esto fue demasiado para muchos Estados miembros de la UA, que no podían aceptar semejante imposición ni semejante falta de respeto por parte de su presidente", ha concluido el ministro de Exteriores.

Ni el Gobierno senegalés ni el expresidente se han pronunciado sobre lo ocurrido, por ahora.