Vance advierte a Irán de que "la violencia será respondida conviolencia" tras el ataque de EEUU contra Teherán

Archivo - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha advertido este sábado de que su país "responderá con violencia" ante cualquier agresión, después de la represalia de Estados Unidos a Teherán en alusión al ataque iraní contra un buque mercantil que transitaba por el estrecho de Ormuz.

"Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen discrepancias sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono", ha matizado el mandatario estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

Vance ha subrayado que "la violencia se responderá con violencia" como advertencia tras el ataque llevado a cabo por las fuerzas aéreas estadounidenses contra "instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros", según ha detallado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado poco después de las 22.30 horas (hora peninsular española).

La respuesta de Washington se ha producido un día después de que un buque fuese alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, un extremo que Washignton ha atribuido a Teherán, acusando al país asiático de haber violado el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado a través de medios iraníes que ha atacado "varios puntos" donde el Ejército de Estados Unidos estaba "posicionado". A su vez, el brazo militar ha acusado a la Casa Blanca de violar el artículo cinco del preacuerdo alcanzado y ha subrayado que los ataques de Estados Unidos "han recibido la respuesta necesaria".