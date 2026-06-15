Vance prevé una reapertura de Ormuz sin peaje y asegura que el acuerdo con Irán gusta a algunos sectores en Israel

Archivo - El vicepresidente de EEUU, JD Vance. - Mehmet Eser/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha declarado este lunes que prevé que el acuerdo preliminar con Irán permita la reapertura del estrecho de Ormuz sin peaje durante un largo periodo de tiempo y ha asegurado que la medida "gusta" a algunos sectores de Israel a pesar de las críticas.

"Esta es una de esas cosas que vamos a tener que descubrir durante las negociaciones técnicas", ha indicado el vicepresidente estadounidense sobre la reapertura de esta importante ruta marítima, una cuestión que deja abierta la posibilidad a que Teherán cobre algún tipo de peaje a los buques que transiten por el Estrecho al menos hasta que se logre un acuerdo definitivo, según una entrevista con la cadena CNBC.

Estados Unidos ha presentado el memorando de entendimiento como un acuerdo que abre completamente el estrecho de Ormuz, mientras que las autoridades iraníes han afirmado que serán ellos, junto a Omán, los que mantengan el control sobre en canal, en el que podrían "cobrar por prestar algunos servicios".

Aunque el acuerdo se anunció el domingo, no se firmará hasta este viernes en Ginebra, Suiza. Vance ha aprovechado la ocasión para recalcar que Estados Unidos ha "tratando con todos los actores del sistema iraní" para lograr un preacuerdo y ha sostenido que Washington ha logrado mantener buenas relaciones con sus homólogos en Teherán.

De esta forma, ha insistido en que Estados Unidos mantiene "todas las cartas" en su mano, dado que no ha ofrecido garantías sobre la retirada de las sanciones a Teherán ni tiene previsto hacer "concesiones" en cuestiones nucleares durante los próximos meses.

"Incluso si nos detuviéramos aquí, ¿qué es lo que se habría conseguido? Su Ejército está destruido, el estrecho de Ormuz está abierto, su programa nuclear ha sido destruido y tenemos una influencia económica increíble sobre ellos que no teníamos hace un año y medio", ha apuntado.

REACCIÓN EN ISRAEL

Por otra parte, Vance ha afirmado que hay "elementos dentro de Israel" a los que les gusta "bastante" el acuerdo a pesar de las críticas de los principales políticos israelíes. "Los que no lo apoyan están confiando en información errónea de los medios de comunicación estatales iraníes, que tergiversan el acuerdo para venderlo a la opinión pública nacional", ha dicho.

El vicepresidente ha sostenido que se espera que el texto del memorándum de entendimiento se publique a finales de esta semana y que quienes ahora lo cuestionan se darán cuenta entonces "de que hace que la región sea más segura". "Esto creará un nuevo Oriente Próximo en el que Israel tendrá un asiento en la mesa", ha explicado.

ALIVIAR SANCIONES PERO NO DESCONGELAR FONDOS

Por otra parte, ha reconocido que la negativa de Israel a retirar sus tropas de Líbano puede complicar la puesta en marcha del plan: "Todo puede complicar el acuerdo". No obstante, ha asegurado que de momento no se ha liberado fondos congelados a para Irán, aunque da por firmado el texto.

Además, ha señalado que las autoridades estadounidenses están dispuestas a "aliviar significativamente las sanciones si los iraníes asumen los compromisos a largo plazo necesarios para que se convierta en un país normal, como renunciar a su programa de armas nucleares".

"Este acuerdo, en esencia, reabre el estrecho de Ormuz. Como ven, los precios del petróleo ya han bajado considerablemente en las últimas 24 horas", ha zanjado.