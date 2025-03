Vance sugiere que EEUU negociará la adhesión de Groenlandia una vez se independice de Dinamarca

"Los groenlandeses elegirán independizarse de Dinamarca y tendremos conversaciones con el pueblo de Groenlandia", asegura

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha sugerido este viernes desde la base espacial Pituffik en Groenlandia que Estados Unidos negociará la adhesión del territorio una vez se independice de Dinamarca a través de un referéndum de autodeterminación.

"Lo que creemos que va a suceder es que los groenlandeses elegirán, mediante la autodeterminación, independizarse de Dinamarca, y luego tendremos conversaciones con el pueblo de Groenlandia desde ahí. Creo que hablar de algo demasiado lejano en el futuro es demasiado prematuro", ha señalado.

Vance ha asegurado ante las tropas estadounidenses que Dinamarca "ha fallado" en su cometido de proteger a Groenlandia. "Esta base es menos segura que hace 30, 40 años porque algunos de nuestros aliados no han estado a la altura", ha dicho.

"Ha habido muchas críticas por parte de Dinamarca, muchos ataques contra la Administración Trump, contra el presidente, contra mí y contra otros miembros de nuestra administración por decir lo obvio: que Dinamarca no ha hecho un buen trabajo en mantener la seguridad de Groenlandia", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que "reconocer que han existido importantes alianzas de seguridad en el pasado no implica" que no se puedan tener "desacuerdos" con los aliados. "No hay necesidad de intimidar, ofuscarse o confundir el asunto", ha dicho.

Preguntado por las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia por la fuerza, Vance ha resaltado que el magnate ha sido claro en que Estados Unidos "respeta la autodeterminación del pueblo de Groenlandia".

"(El presidente Donald Trump) cree absolutamente que Groenlandia es una parte importante de la seguridad, no sólo de Estados Unidos, sino del mundo y, por supuesto, también del pueblo de Groenlandia", ha señalado, si bien ha planteado que "sería mucho mejor" que el territorio estuviese "bajo el paraguas" de Washington.

Vance ha reiterado que los aliados "no han seguido el ritmo" ante los intereses crecientes de China y Rusia en la región. "Dinamarca no ha seguido el ritmo en dedicar los recursos necesarios para mantener esta base, para mantener nuestras tropas y, en mi opinión, para mantener al pueblo de Groenlandia a salvo de muchas incursiones muy agresivas de Rusia, de China y de otras naciones", ha señalado.

Así, el vicepresidente ha planteado que Estados Unidos debería ser "el líder en el Ártico". "Sabemos que, si no lo es, otras naciones cubrirán el vacío que nos queda", ha argumentado, aludiendo a que invertirán "más recursos" en el territorio.