Varios países se abstienen de firmar la declaración final de la Cumbre de Paz sobre Ucrania en Suiza

Varios países presentes en la Cumbre de Paz sobre Ucrania organizada por el presidente Volodimir Zelenski en Suiza no firmarán la declaración final de la reunión; una decisión que ha aceptado el Gobierno ucraniano, que ha puntualizado que uno de los objetivos del encuentro era el de dar voz a todo tipo de opiniones.

Según una lista preliminar de países firmantes de la declaración final -- todavía no anunciada -- India, Brasil, Arabia Saudí o México no han estampado su firma en el documento, recoge la agencia Bloomberg. Entre los no firmantes, por lo tanto, se encuentran varios países del llamado Sur Global, una región que el presidente Zelenski quería ganarse durante la cumbre de Suiza.

En respuesta, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha reiterado que este evento quería impulsar "un diálogo franco" para "alcanzar las decisiones correctas". "Reunir a todo el mundo para que hablen al unísono sobre Rusia es precisamente la clase de evento que no gusta a Moscú", ha indicado.

La propia presidenta suiza y anfitriona de la Cumbre, Viola Amhard, reconocía este pasado sábado que no se hacía "ilusiones" sobre un posible "entendimiento final" en la reunión. "Pero es posible que sirva para que nos acerquemos a ese fin", quiso matizar.

El comisario de la Rada Suprema de Ucrania para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, ha divulgado una foto de la sesión final del evento donde figuran los 80 países que sí han firmado la declaración, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, la Comisión Europea, Italia, Portugal y España, de acuerdo con la imagen publicada en su cuenta de Telegram.

Kuleba se ha referido a los primeros borradores de la declaración final, que apuntan a una posible mención sobre Rusia como interlocutor necesario para alcanzar la paz en Ucrania. El ministro, en este sentido, ha declarado que entiende "perfectamente" que llegará un momento en que será necesario dialogar con Moscú, pero siempre en igualdad de condiciones.

"Nuestra posición es muy clara: no permitiremos que Rusia hable el lenguaje de los ultimátums, como lo hace ahora", ha señalado Kuleba en declaraciones a los medios ucranianos.