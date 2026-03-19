Los Veintisiete exigen a Orbán cumplir con sus compromisos con la UE y desbloquear el préstamo a Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a su llegada al Consejo Europeo. - Markus Lenhardt/dpa

BRUSELAS 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han instado de nuevo este jueves a su llegada a una cumbre de los 27 líderes de la Unión Europea a que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, cumpla con los compromisos asumidos con el resto de socios y levante el veto al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania que el bloque acordó el pasado diciembre.

"El principio que rige el funcionamiento de la Unión Europea es el de la lealtad y la fiabilidad. Y doy por hecho que todos los Estados miembro de la Unión Europea lo respetan", ha zanjado Merz en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada al Consejo Europeo.

También el presidente francés, que ha dicho que habla con frecuencia con Orbán, ha apelado al respeto de los compromisos acordados a nivel de líderes, en referencia al acuerdo recogido en el texto de conclusiones del Consejo Europeo de diciembre, legalmente vinculantes para los Estados miembro. "Espero que avancemos en el apoyo a Ucrania, que lo necesita, y que cumplamos con nuestra palabra con respecto al préstamo de 90.000 millones de euros", ha argumentado.

En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE ya llegaron a un acuerdo a finales del pasado año y, por tanto, "ese acuerdo se tiene que cumplir". "Lo que se espera de todo un presidente, ya sea de Hungría como de cualquier otra nación, es que cuando el Consejo llega a un acuerdo, y llegamos a un acuerdo a finales del año pasado, ese acuerdo se tiene que cumplir", ha razonado.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha elevado el tono y acusado al mandatario húngaro de "usar Ucrania como un arma electoral" y de "traicionar" al resto de socios de la UE por impedir que se aplique un acuerdo ya cerrado a 27.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, por su parte, ha censurado el veto y que en las decisiones de Orbán pese el cálculo de las próximas elecciones en Hungría, este mes de abril. "En tiempos de elecciones, la gente no es racional", ha remachado.

"El veto de Hungría es inaceptable", ha considerado, por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien ha subrayado que el acuerdo se alcanzó al máximo nivel y por ello los socios "esperan que sea respetado"; al tiempo que ha puesto en valor el acuerdo de la Comisión Europea con Kiev para que permita el envío de una misión técnica para inspeccionar el estado del oleoducto.

ACUERDO EN DICIEMBRE CON EXENCIÓN PARA HUNGRÍA

En diciembre, los líderes, con el apoyo de Orbán, acordaron un préstamo europeo de 90.000 millones de euros, con la condición también validada de que Hungría, Eslovaquia y República Checa no participaran en el crédito.

Sin embargo, Orbán ha reactivado su veto a este préstamo y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia escudándose en los problemas de suministro a su territorio como consecuencia del dañado oleoducto de Druzhba en Ucrania, y avisado de que no desbloqueará las decisiones europeas hasta que se reactive el flujo de petróleo ruso a Hungría.

Sobre el plante de Orbán, el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, ha dicho que ese asunto no le compete --"es su problema, no el mío"-- y que él iba a centrar los esfuerzos en esta cumbre en discutir exenciones para el sistema de comercio de emisiones ETS que, a su juicio, está "destruyendo" la industria europea.