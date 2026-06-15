Los Veintisiete piden que Líbano esté cubierto por el alto el fuego tras la negativa de Israel

La Alta Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Kaja Kallas - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha asegurado que los ministros de Exteriores de los Veintisiete han coincidido en la necesidad de que Líbano esté cubierto por el alto el fuego acordado es la noche del domingo por Estados Unidos e Irán, después de que el Gobierno de Israel se haya negado a retirar sus tropas del país.

Preguntada en una rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que ha tenido lugar este lunes en Luxemburgo sobre la negativa de Israel de retirar sus a sus Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de Líbano, Siria y Gaza "sin límite tiempo", la jefa de la diplomacia europea ha señalado la postura mayoritaria en la Unión Europea.

"Hemos hablado por supuesto de la cuestión del Líbano y los ministros han señalado que Líbano debería estar cubierto por el alto el fuego, porque es realmente necesario", ha respondido la política estonia, que ha lamentado la "escalada" de los ataques en el país en las últimas semanas.

Tras trasladar la celebración de los ministros por el acuerdo provisional de paz alcanzado este domingo entre Estados Unidos e Irán, Kallas ha ofrecido "desde el apoyo económico hasta la experiencia en materia nuclear" de la Unión Europea para "contribuir a una solución sostenible" en la región, a la vez que ha elogiado los esfuerzos diplomáticos de los mediadores, especialmente Pakistán y Catar.

Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, haya asegurado este lunes que las tropas israelíes no se retirarán de las zonas que ocupan en Líbano y ha afirmado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "dejó claro" este asunto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas después del anuncio sobre un acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo estamos impulsando una política clara que determina que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza, sin límite de tiempo alguno, para proteger desde allí la frontera y las comunidades israelíes contra los elementos yihadistas", ha señalado.

SIN UNANIMIDAD PARA SANCIONAR A BEN GVIR

En este sentido, Kallas ha trasladado que pese a que han habido propuestas entre los ministros para sancionar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, "hoy no se ha alcanzado consenso al respecto".

Sobre la cuestión del comercio con los asentamientos ilegales, ha informado de que muchos Estados han pedido propuestas a la Comisión y que, por tanto, trasmitirá la petición a la Comisión Europea para que prepare, antes del próximo CAE --el 13 de julio-- "una lista de posibles medidas comerciales".

Entre esas medidas habrán restricciones para impedir la importación de productos procedentes de los asentamientos ilegales" en Cisjordania, según ha detallado la Alta Representante, que también pedirá al Ejecutivo comunitario su valoración sobre el alcance de sanciones relativas a las restricción del comercio con los asentamientos.