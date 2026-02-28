Venezuela y Cuba condenan la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán en medio de las conversaciones nucleares

Humo sobre edificios bombardeados en Teherán en el marco de la ofensiva contra Irán. - Tasnim News Agency / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela y Cuba han condenado este sábado la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra distintos objetivos en Irán, insistiendo en que el ataque se ha producido en medio de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para un acuerdo nuclear.

"La República Bolivariana de Venezuela condena y lamenta profundamente que, en un contexto en el que se desarrollaban esfuerzos diplomáticos y negociaciones en curso, se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán", ha señalado el Ministerio de Exteriores venezolano, quien atribuye este ataque la "peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos", después de que Teherán haya respondido con ataques contra bases militares estadounidenses en la región del Golfo.

De hecho, Caracas tacha de "indebidas y condenables" las represalias militares de Irán contra de objetivos ubicados en distintos países de la región.

"Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de las controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad", ha lamentado.

Por su lado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel ha insistido en que la ofensiva "quebranta la soberanía e integridad territorial de Irán", además de suponer una "flagrante violación" del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas.

El mandatario cubano recalca que los bombardeos masivos "arruinan por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear" y ponen en riesgo la seguridad tanto a nivel regional como internacional. "Los efectos que ya se registran en esa convulsa región, así lo evidencian", ha indicado, en referencia a los ataques contra distintos países del Golfo que Irán ha lanzado en respuesta a la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel.

Díaz-Canel ha puesto de manifiesto que la comunidad internacional "debe actuar de inmediato" para detener esta agresión y una escalada, tras advertir de que tiene "impredecibles consecuencias".