Von der Leyen anuncia que la UE presentará "muy pronto" su 20º paquete de sanciones contra Rusia

BRUSELAS, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que "muy pronto" la Unión Europa presentará su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, en el marco del cuarto aniversario de su invasión de Ucrania, con el fin de ejercer más presión sobre Moscú para que se siente "de manera genuina" a negociar la paz con Kiev.

En un mensaje en redes sociales, la jefa del Ejecutivo comunitario ha detallado que ha mantenido una conversación con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de cara a las conversaciones de paz a tres que continuarán esta semana en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y en la que también se sienta Estados Unidos.

Tras constatar ambos que Rusia continúa redoblando sus "crímenes de guerra" y sus ataques contra infraestructuras civiles y hogares, la conservadora alemana ha reivindicado los esfuerzos de la Unión Europa para apoyar a Ucrania "día tras día, año tras año", como con la adopción de sanciones.

"Muy pronto, presentaremos nuestro 20 paquete de sanciones. Esto va de incrementar la presión en Rusia para que se siente en la mesa de negociación con una intención genuina de paz", ha explicado, apelando a una idea defendida en Bruselas en los últimos días sobre que Moscú no tiene intención de alcanzar un acuerdo porque ha mandado a "personal militar" y no diplomático a la reuniones en Abu Dabi, toda vez que continúa sus ataques en suelo ucraniano.

UN "AMBICIOSO" 20º PAQUETE

El pasado jueves los ministros de Exteriores de los 27 países de la Unión se reunieron en Bruselas y debatieron, entre otros asuntos, del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia con la intención de tenerlo listo para que coincida con el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero.

Aunque aún no hay un acuerdo de las medidas concretas que llevarán ese paquete, durante la jornada los distintos países pusieron sobre la mesa varias propuestas, como la prohibición total de servicios marítimos, sanciones adicionales sobre energía o fertilizantes.

Otra de las propuestas fue la prohibición de entrada al espacio Schengen de excombatientes rusos, una medida que "muchos Estados miembro" apoyaron al considerar que suponen "un riesgo para la seguridad" de la UE.

Independientemente de las medidas concretas que finalmente se adopten en este paquete de sanciones, fuentes europeas han detallado anteriormente que se tratará de un plan "ambicioso" con el que se quiere que Rusia "pase de fingir que negocia a negociar de verdad".

PASOS AL MARCO DE PROSPERIDAD PARA UCRANIA

Con todo, Von der Leyen ha recordado que los Veintisiete han acordado enviar "cientos de generadores" para garantizar la calefacción y la electricidad a los ucranianos, que están sufriendo cortes de suministro generados por los ataques rusos contra infraestructuras energéticas.

La presidenta de la Comisión Europea también ha reivindicado el acuerdo para prestar 90.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades de financiación para los próximos dos años, así como los pasos hacia un "marco de prosperidad" para Kiev, en cooperación con Estados Unidos, una vez que termine la guerra.