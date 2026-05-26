Von der Leyen avisa que la incursión de drones en el Báltico puede extenderse a toda la UE: "No son incidentes aislados"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa desde Vilna (Lituania) tras la incursión de drones en es espacio aéreo de los países Bálticos de la pasada semana - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido de que la situación que viven los países bálticos con alertas aéreas por la incursión de drones en su territorio no son "incidentes aislados", sino "una estrategia deliberada de Rusia para desestabilizar las sociedades democráticas", por lo que ha avisado de que lo que hoy ocurre en la frontera oriental de Europa "podría afectar al resto de Europa mañana".

"La población de los países bálticos está viviendo lo que muchos creían que pertenecía a otra época. Alertas de ataque aéreo, familias refugiándose, escuelas cerrando, transporte interrumpido. Esta es la realidad en la frontera oriental de Europa en 2026. Hoy pasa aquí. Mañana pasará en el resto Europa. Y debemos tener claro lo que esto significa: no son incidentes aislados", ha señalado.

Así lo ha hecho este martes desde Vilna, la capital de Lituania, en una rueda de prensa tras mantener una reunión con el presidente de ese país, Gitanas Nauseda; el presidente de Estonia, Alar Karis y el de Letonia, Edgars Rinkevics, en un encuentro que tiene lugar tras las amenazas de drones que obligaron recientemente a Lituania y Letonia a declarar alertas de seguridad en sus países.

Von der Leyen ha elogiado "la resiliencia del pueblo báltico" por haber "respondido con calma y responsabilidad", y con un mensaje "claro a Rusia" de que la Unión Europea saldrá "adelante" y que Europa está "en plena solidaridad y unidad con Estonia, Letonia y Lituania".

En este sentido, la jefa del Ejecutivo comunitario ha anunciado que Bruselas movilizará 12.000 millones de euros adicionales a través del programa europeo para la compra conjunta de material de defensa SAFE, y que redirigirá 1.500 millones de euros de los fondos de Cohesión comunitarios para que los Estados bálticos puedan mejorar su preparación en materia de defensa, vigilancia fronteriza y seguridad económica.

"Hemos adaptado nuestras herramientas existentes a las nuevas realidades sobre el terreno y seguiremos el mismo enfoque en el próximo presupuesto de la Unión Europa", ha explicado la conservadora alemana, que acto seguido ha puesto en valor la "experiencia punta" en ciberdefensa y sistemas antidrones que tienen estos países por ser "fundamental para el conjunto de Europa".

SE HAN PUESTO EN EVIDENCIA VULNERABILIDADES

Von der Leyen ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea subsane sus carencias en preparación esgrimiendo que estos incidentes "han puesto al descubierto vulnerabilidades" del bloque comunitario, por lo que ha sostenido que la política de debe ser "el principio organizador" de la resiliencia de Veintisiete, de las políticas económicas de la UE y de la arquitectura conjunta de seguridad.

"Los Estados miembro orientales marcarán los estándares, porque lo que están experimentando hoy podría ser lo que el resto de Europa enfrente mañana", ha vuelto a decir la presidenta de la Comisión, que ha recordado los esfuerzos de Bruselas por unificar los sistemas de alerta y mejorar la coordinación transfronteriza, con el programa 'Eastern Flank Watch' como "pilar central" de la arquitectura de seguridad europea.

En este marco, Von der Leyen ha propuesto iniciar, "en plena coordinación con la OTAN", una evaluación exhaustiva de los sistemas antidrones y de alerta temprana existentes en la región para identificar las carencias críticas y "acelerar el apoyo donde más se necesita".

Asimismo, ha abogado por integrar a Ucrania en la estrategia industrial de defensa europea, argumentando que "la experiencia en el campo de batalla" del país en guerra está contribuyendo a la adaptación defensiva del bloque y que es de "interés estratégico" de la UE profundizar la coordinación en tecnología de defensa de próxima generación para "producir más, mejor y de forma más inteligente".

Por último, ha reclamado el desarrollo de un protocolo europeo específico para situaciones híbridas que permita "la movilización rápida de todos los instrumentos de la UE disponibles" ante ataques cibernéticos, injerencia extranjera o campañas de desinformación, fenómenos que, a su juicio, "aparecen con regularidad".