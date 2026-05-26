Von der Leyen se reúne con los países Bálticos para coordinar una respuesta a la incursión de drones en su espacio aéreo

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press / Con

BRUSELAS, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, viajan este martes a Lituania para coordinar con los países bálticos una respuesta a la incursión de drones en el espacio aéreo de la región y estudiar qué puede hacer Bruselas para mejorar sus capacidades de defensa.

Durante la visita, los dos altos cargos del Ejecutivo comunitario se reunirán con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda; el presidente de Estonia, Alar Karis; y el de Letonia, Edgars Rinkevics, una cita que tiene lugar tras las amenazas de drones que obligaron recientemente a Lituania y Letonia a declarar alertas de seguridad en sus países.

En concreto, las conversaciones se centrarán en la búsqueda de soluciones para reforzar la vigilancia del espacio aéreo y la defensa aérea, así como en desarrollar capacidades antidron en el flanco oriental de la OTAN, según ha informado la Presidencia de Lituania y han confirmado fuentes comunitarias.

Además, discutirán maneras de mejorar las capacidades de defensa de los Estados bálticos, fortalecer la industria de defensa europea en su conjunto, proteger infraestructuras críticas y mejorar la coordinación en la respuesta a las amenazas a la seguridad en la región.

Von der Leyen condenó la semana pasada "las amenazas públicas" de Rusia "totalmente inaceptables" tras el avistamiento en el espacio aéreo de Lituania de un dron procedente de Bielorrusia, que llevó al país a activar alertas aéreas en la capital, Vilna.

"Las amenazas públicas de Rusia contra nuestros Estados bálticos son completamente inaceptables. Que no quepa duda. Una amenaza contra un Estado miembro es una amenaza contra toda nuestra Unión", indicó la conservadora alemana en un mensaje en redes sociales el pasado miércoles.

Dos días después, en el marco de una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que tuvo lugar en Suecia, los países Bálticos junto a los nórdicos Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca emitieron un comunicado conjunto condenando igualmente las incursiones de drones que obligaron recientemente a Lituania y Letonia a declarar alertas de seguridad.

También se refirieron a la incursión por error de un dron ucraniano en el espacio aéreo de Estonia, sosteniendo que este tipo de "incidentes" son una "consecuencia directa de la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania", ya que, sin la invasión rusa, Kiev no tendría necesidad de defenderse.

Los países nórdicos y bálticos también aseguraron que "nunca" han permitido que su territorio o espacio aéreo se utilice para que se lancen ataques contra objetivos en Rusia, como les acusó la semana pasada el Kremlin, y criticaron a Moscú por "pretender desviar la atención" de su invasión "ilegal" e intimidar a su vez a los aliados de la OTAN.