Von der Leyen considera "muy preocupante" la situación en Irán y pide la "máxima moderación"

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este sábado como "muy preocupantes" los "acontecimientos" en Irán, y, en un mensaje en el que no menciona explícitamente a Israel y Estados Unidos, ha pedido la "máxima moderación" a las partes, para garantizar la seguridad de los civiles y el respeto al Derecho Internacional.

"Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales", ha indicado la líder del Ejecutivo europeo en un mensaje en redes sociales.

Ante la escalada total de las tensiones con el ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán, Von der Leyen ha hecho un llamamiento "a todas las partes para que actúen con la máxima moderación". De esta forma ha pedido que "protejan a la población civil y respeten plenamente el Derecho internacional".

Respecto a la cuestión del programa nuclear iraní, pretexto en el que encuadra Estados Unidos e Israel su ofensiva, la conservadora alemana ha insistido en que "es de vital importancia garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación".

A renglón seguido ha recalcado las acciones tomadas por la Unión Europea contra la República Islámica con "amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y de la Guardia Revolucionaria", al tiempo que ha defendido los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nucleares y balísticos mediante una solución negociada, conversaciones que se han visto truncadas en última instancia con este nuevo ataque estadounidense.

"En estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE, tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la UE en la región puedan contar con nuestro pleno apoyo", ha indicado.

Este sábado, Donald Trump ha cumplido sus amenazas contra la República Islámica tras semanas de amagar con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, posición que giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos.