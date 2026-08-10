Von der Leyen traslada la solidaridad de la UE con Colombia y moviliza Copernicus tras el terremoto

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene en una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas en la cumbre de la UE, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.- Malin Wunderlich/dpa - Archivo

BRUSELAS 10 Ago. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este lunes la solidaridad de la Unión Europea con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha anunciado la movilización del servicio europeo de satélites Copernicus para apoyar las operaciones de rescate.

"Esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó. Ya hemos movilizado a Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha asegurado que el bloque está preparado para proporcionar más respaldo al país sudamericano.

También se ha manifestado en este sentido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha dicho en sus redes sociales que "Europa se solidariza con Colombia en estos difíciles momentos".

"Nuestros pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el devastador terremoto que ha sacudido el país. Nos solidarizamos con todos los afectados y expresamos nuestro más sincero pésame a las familias que lloran la pérdida de sus seres queridos", ha señalado la dirigente italiana.

El seísmo, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, se ha registrado sobre las 7.34 horas (hora local), con epicentro a cinco kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y a una profundidad de 107 kilómetros, según un informe preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha confirmado hasta el momento la muerte de 111 personas y 87 heridos como consecuencia del terremoto, que ha afectado a unos nueve departamentos del país, con Risaralda y Valle del Cauca entre los más golpeados.

Asimismo, las autoridades han informado de daños en al menos 1.575 viviendas, 18 centros de salud y 52 escuelas, además de 61 edificios colapsados, 18 carreteras dañadas y siete aeropuertos afectados, seis de los cuales han dejado de operar vuelos comerciales.

De la Espriella ha decretado la situación de "desastre nacional" tras una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres y ha anunciado que se desplazará a Quibdó, capital del departamento de Chocó, para conocer de primera mano los efectos del terremoto.