Wadephul respalda al TPI como "responsabilidad histórica" de Alemania y seguirá apoyándolo pese a la presión de EEUU

De izquierda a derecha, el juez del TPI Rosario Salvatore Aitala; el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul; la presidenta del TPI Tomoko Akane, el jefe de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, y el secretario general del TPI, Osvaldo Zavala Giler - TOM BERENDSEN EN X

Lo anuncia en una visita conjunta a La Haya con su par neerlandés, el ministro de Exteriores Tom Berendsen

BERLÍN, 29 Sep. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha defendido este lunes la "responsabilidad histórica" de Alemania de apoyar al Tribunal Penal Internacional (TPI), al que ha prometido seguir respaldando pese a las presiones por parte de Estados Unidos, derivadas de las órdenes de arresto contra responsables israelíes, destacadamente el primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Alemania hará su parte para garantizar que el TPI siga pudiendo actuar incluso bajo presión", ha afirmado Wadephul en La Haya, donde ha visitado el tribunal junto con el ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen.

Su visita conjunta a la sede del TPI se produce en un momento en que Estados Unidos ha intensificado sus ataques contra el tribunal --encargado de procesar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad desde 2002--, que ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y contra el ex ministro de Defensa israleí Yoav Gallant por presuntos crímenes como el de genocidio, si bien también ha dado curso a órdenes de arresto contra dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En este marco, Wadephul y Berendsen se han comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para proteger al TPI de nuevas sanciones, lo cual, ha señalado el ministro alemán, incluye el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea (UE), mecanismo para neutralizar los efectos de las sanciones dictadas por Estados Unidos contra altos cargos del Tribunal Penal Internacional.

"Nos aseguraremos de que el tribunal siga operativo", ha prometido el jefe de la diplomacia alemana, asegurando que ha preparado diversas medidas, mientras que el ministro neerlandés ha afirmado que la "opción nuclear" podría activarse rápidamente en caso de emergencia.

Wadephul se ha manifestado en favor de defender las normas internacionales, "especialmente en un momento en que las instituciones internacionales son cada vez más cuestionadas". "Debemos mantenernos firmes a su lado, junto con nuestros socios de todo el mundo", ha apostillado.

Asimismo, y aludiendo al pasado nazi de Alemania, su ministro de Exteriores ha afirmado que su país ha experimentado de primera mano lo que significa que los Estados ignoren el Estado de derecho. "Por tanto, el apoyo al TPI no es solo una cuestión de política exterior para Alemania. También forma parte de nuestra responsabilidad histórica", ha argumentado.

Por su parte, Berendsen ha subrayado en redes que "Países Bajos y Alemania respaldan firmemente al TPI y su papel fundamental en la lucha contra la impunidad. Junto con el ministro de Exteriores alemán, hemos visitado la Corte y hablado con la presidenta (Tomoko) Akane, sancionada por Estados Unidos, y el secretario general del Tribunal Zavala Giler". "Seguiremos prestando todo nuestro apoyo a la Corte", ha agregado.