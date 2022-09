Zelenski acusa a Rusia de intentar "engañar" a la misión del OIEA en Zaporiyia

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - PRESIDENCIA DE UCRANIA

Denuncia que no permitió la entrada de periodistas independientes "para que el mundo viese la verdad"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, espera que la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) haga un análisis "objetivo" de la situación de la central nuclear de Zaporiyia, si bien ha acusado a las fuerzas rusas de hacer todo lo posible para entorpecer su labor y "engañar" a los expertos.

Zelenski ha atribuido a Rusia todo tipo de "provocaciones" en los últimos días y ha defendido que, en cambio, Ucrania "ha hecho todo lo posible" para que los expertos de la OIEA pudiesen llegar este jueves a la mayor central nuclear de Europa.

"Tenemos pruebas claras de que Rusia ha hecho todo tipo de cosas para engañar a la misión", ha dicho Zelenski en su discurso vespertino a la nación, en el que ha denunciado, por ejemplo, "intimidación" de ciudadanos de la localidad de Energodar.

Asimismo, ha asegurado que cuando se vio en Kiev con el director general del OIEA, Rafael Grossi, y su equipo se acordó que esta delegación estaría acompañada por "periodistas independientes", "para que el mundo viese la verdad".

Sin embargo, no ha sido así. "Los ocupantes no permitieron entrar a los periodistas y se llevaron a un grupo de propagandistas", ha dicho Zelenski, que también ha acusado a la agencia internacional de "no proteger" a la prensa.

El presidente ha insistido en la necesidad de "desmilitarizar" la planta, controlada por las tropas rusas desde principios de marzo y ha pedido a Grossi que también lance llamamientos en este sentido, porque así se lo habría trasladado en la reunión en Kiev, previa al traslado de la misión a Zaporiyia.