Zelenski acusa a Rusia de reforzar "deliberadamente" sus ataques contra Ucrania gracias al acuerdo con EEUU

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este jueves a las autoridades de Rusia de reforzar "deliberadamente" sus ataques contra el país gracias al acuerdo sobre el diésel alcanzado con Estados Unidos, que ha sido duramente criticado por Kiev y que supone una "oportunidad" para Moscú, según el mandatario ucraniano.

"Rusia aprovecha cada oportunidad de este tipo y debe rendir cuentas por sus actos. Se requieren decisiones firmes para poner fin a esta guerra. Ucrania necesita un apoyo constante, sobre todo para la defensa en el aire", ha alertado Zelenski en un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Necesitamos honestidad por parte de nuestros socios respecto a esta guerra: es fundamental que en Estados Unidos no se alineen con el agresor sino con nuestros esfuerzos por proteger vidas, terminar con esta guerra y garantizar la seguridad", ha recalcado.

Así, ha lamentado la muerte de seis personas en los últimos ataques perpetrados por las fuerzas rusas contra localidades en las provincias de Kirovogrado y Dnipropetrovsk y ha trasladado sus condolencias a las víctimas y sus familiares tras lo que ha descrito como "ataques masivos durante toda la noche" con drones 'kamikaze' utilizados por Rusia.

"Los drones llegaban en oleadas constantes; no hubo ni una sola hora en la que nuestros cielos estuvieran libres de ellos. Desde la medianoche de ayer hasta las 9.00 de la mañana de hoy, se contabilizaron más de 850 drones 'Shahed'", ha lamentado.

"Esto ocurre precisamente en un momento en que la velocidad de nuestras capacidades defensivas se está viendo artificialmente restringida. Logramos derribar algunos de estos drones, pero, lamentablemente, también se produjeron decenas de impactos. Uno de los ataques de mayor envergadura se llevó a cabo contra la región de Kirovogrado", ha declarado antes de lamentar ataques también en Kiev y su región circundante, así como en las regiones de Dnipropetrovsk, Odesa, Rivne, Járkov, Donetsk y Zaporiyia, entre otras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un acuerdo "trascendental" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, una decisión que ha generado la polémica en Ucrania.