Zelenski advierte de "consecuencias" a diplomáticos y autoridades locales si "no hacen lo suficiente"

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este jueves a su personal diplomático, así como a las autoridades locales del país, que habrá "consecuencias" contra aquellos que no estén haciendo lo suficiente para intentar hacer frente a la crisis energética que sufre el país tras los bombardeos rusos.

"Está claro quién trabaja realmente con eficacia y a quiénes, simplemente, se les llama autoridades y no hacen lo suficiente por la gente. Habrá consecuencias", ha advertido el mandatario ucraniano en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Zelenski ha instado a "todo el sistema diplomático ucraniano" a continuar dando a conocer en el exterior los estragos que los bombardeos rusos están ocasionando al sistema energético del país y sus instalaciones.

"Espero suficiente actividad de todo el sistema diplomático ucraniano, incluidas las embajadas de Ucrania. Si la Embajada guarda silencio, significa que el trabajo no es satisfactorio. Ucrania debe ser escuchada en todo el mundo", ha dicho Zelenski, quien ha avisado de que espera avances en este asunto esta misma semana.

"Necesitamos apoyo para Ucrania. Necesitamos presionar a Rusia. Necesitamos poner fin a la guerra sin ninguna compensación para el agresor. Necesitamos cambiar la situación para que Europa no se vea afectada por nuevos ataques rusos, nuevas agresiones y ataques masivos contra otros países europeos", ha manifestado.

En los últimos días, el presidente ucraniano ha mostrado públicamente su malestar con cómo las autoridades locales han venido gestionando los problemas de electricidad derivados de los ataques rusos, así como de la labor de la Fuerzas Aérea para derribar los centenares de drones que cada noche atacan el país.

La situación más difícil con el suministro eléctrico continúa en las regiones de Kiev, Sumi, Járkov, Poltava y en varias localidades de la provincia de Dnipropetrovsk, entre ellas su ciudad natal, Krivói Rog.