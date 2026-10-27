Zelenski advierte de que "los retrasos artificiales" de sus defensas áreas ayudan a los objetivos de Rusia

Archivo - El primer ministro de Ucrania, Volodimir Zelenski - Igor Jakubowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha vuelto a lamentar "los retrasos artificiales y prolongados" en el suministro de armamento y defensas áreas a su país están ayudando "directamente" a Rusia a lograr sus objetivos, en la que ha sido su reacción a la última oleada de ataques sobre varias provincias ucranianas.

"Cada retraso significa un nuevo ataque ruso en este u otro objetivo. Desafortunadamente, los ataques ocurren todos los días", ha lamentado Zelenski, que ha advertido de que las demoras en los envíos de misiles para los sistemas Patriot y NASAMS "se han vuelto cada vez más frecuentes".

"Rusia da constantemente nuevos pasos hacia la escalada. Se necesita presión sobre Rusia y un apoyo real para Ucrania para que la situación cambie", ha denunciado Zelenski, quien ya en la víspera afeó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que lleve "casi un mes" para aprobar estas entregas.

Zelenski ha informado de que durante la pasada noche el Ejército ruso ha lanzado una quincena de misiles balísticos, así como más de 280 drones sobre una parte importante del territorio ucraniano, incluyendo Kiev, Zaporiyia, Dnipró, Járkov, Odesa, Chernígov, Sumi, Donetsk, o Vinitsia, entre otras provincias.

"Casi en todas partes, los objetivos de Rusia fueron el sector energético, la logística y la simple infraestructura urbana", ha denunciado el líder ucraniano, quien ha dado parte también de una docena de heridos y "víctimas", así como del bombardeo sobre el Puente del Sur, en la capital, Kiev.

Las autoridades ucranianas han comunicado este martes la muerte de al menos dos personas en Kiev y Zaporiyia, así como decenas de heridos, como consecuencias de estos bombardeos. Moscú los ha reivindicado y ha destacado el ataque sobre este puente al que ha hecho referencia Zelenski.