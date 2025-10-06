Zelenski advierte a sus socios de que sus empresas siguen fabricando componentes para armas rusas

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes la presencia de componentes fabricados en países aliados en el armamento que utiliza Rusia y ha manifestado que espera que los encargados de gestionar las sanciones en el G7 tomen nota de ello y apliquen restricciones "verdaderamente efectivas".

Zelenski ha puesto de manifiesto que no sólo son componentes producidos en China, como ha venido alertando desde un principio, sino que también los hay fabricados en Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido, Japón, Corea, Alemania, o Suiza.

Casi cuatro años después del inicio de la invasión, Rusia sigue obteniendo componentes para producir armamento, ha denunciado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que cifra en 102.785 el número de piezas halladas en los casi 540 proyectiles --entre misiles y drones-- que lanzó la noche del 5 de octubre.

Zelenski ha detallado que unos 100.700 componentes fabricados en el extranjero estaban en los drones, mientras que alrededor de 1.500 en los misiles balísticos de corto alcance Iskanders; unos 190 en los hipersónicos Kinzhal y 405 en los de crucero de alta precisión Kalibr.

"En particular, las empresas de Estados Unidos fabrican convertidores para misiles Kh-101 y drones de tipo Shahed/Geran, sensores para esos drones y para misiles Kinzhal, convertidores de analógico a digital para drones y misiles, y microelectrónica para misiles", ha explicado el presidente ucraniano.

Zelenski ha señalado que ya han dado información sobre ello a sus socios para que pongan en marcha los mecanismos necesarios y frenen este esquema de suministro. "Ya poseen los datos detallados sobre cada empresa y cada producto, saben a qué dirigirse y cómo responder", ha afirmado.

Con vistas a la reunión prevista para este semana con autoridades del G7, Zelenski ha dicho que confía en que se tomen las decisiones oportunas "para asegurar que las sanciones sean verdaderamente efectivas".

"Es crucial cerrar todo esquema que elude las sanciones porque Rusia usa cada uno de ellos para seguir matando. El mundo tiene el poder de detener esto", ha instado el mandatario ucraniano.