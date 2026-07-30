Zelenski advierte a sus socios de que no pueden dejar solo a Ucrania tras los últimos ataques mortales rusos

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Niall Carson/PA Wire/dpa

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a lamentar este jueves la falta de proyectiles suficientes en las defensas aéreas para repeler los ataques rusos, el último de los cuales ha matado a ocho personas durante la pasada noche, y ha conminado a sus socios a tomar cartas en el asunto, ya que, según ha subrayado, todos ellos "saben cómo y con qué ayudar".

"Esta no es una tarea que pueda dejarse solo a Ucrania o a un solo país. Todos los socios saben cómo y con qué pueden ayudar", ha advertido Zelenski en un mensaje en el que, tras lamentar estas últimas ocho muertes, ha incidido, como es habitual, en que este tipo de ataques evidencian las carencias de armamento del país.

"Este terror ruso una vez más demuestra que la protección contra la amenaza de misiles rusos es la tarea más importante cuando se trata de salvar las vidas de nuestra gente", ha dicho, remarcando que la "ayuda fuera de tiempo y los retrasos en la entrega" de este tipo de misiles conlleva a "este tipo de destrucción".

A pesar de todo, el presidente ucraniano ha puesto de relieve la capacidad del Ejército ucraniano para sobreponerse a esta "escasez crítica" de armamento y haber sido capaz de lograr "cosas verdaderamente increíbles" en la defensa del país.

"Esta es una pericia extraordinaria que salva vidas cuando no se proporcionan misiles de defensa aérea, o cuando las entregas se están retrasando deliberadamente", ha apuntado el líder ucraniano, que ha cifrado en más de 280 drones y en más de 70 los misiles lanzados por Rusia durante la pasada noche.

Al menos ocho personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas en los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia durante la pasada noche sobre varias zonas de Ucrania, entre ellas la provincia de Dnipropetrovsk, en la que se encuentra la ciudad de Krivói Rog, de la que es oriundo Zelenski.

Asimismo, se han registrado más ataques en las provincias de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikolaiv, Sumi, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano-Frankivsk.