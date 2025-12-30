Zelenski afirma que "no pueden renunciar sin más" a los territorios del este de Ucrania

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que "no pueden renunciar sin más" a los territorios del este del país actualmente controlados por Rusia. "No podemos retirarnos. Está fuera de nuestra legislación", ha dicho, incidiendo en que esta cuestión es una fricción clave en la negociación.

"No podemos simplemente retirarnos de nuestros territorios. No se trata solo de la ley. Allí vive gente, 300.000 personas viven allí. No podemos perder a estas personas", ha dicho Zelenski en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Zelenski ha señalado que este es uno de los aspectos que ha impedido que el borrador de 20 puntos presentado no haya logrado un consenso del cien por cien, si bien ha propuesto la creación de una suerte de zona económica especial en la que englobar estos territorios, cuyas decisiones han de someterse a referéndum.

"Si creamos una zona económica libre, tendremos que retroceder algunos kilómetros. Rusia ha tenido que dar pasos similares algunos kilómetros atrás. Y esta zona económica libre tendrá reglas específicas. Si tomamos una decisión sobre la zona económica se realizará un referéndum para aceptarla o no", ha planteado.

Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en su mansión de Mar-a-Lago a Zelenski, quien presentó su borrador de veinte puntos del plan de paz. Según confirmaron ambos, la cuestión territorial y sobre la gestión de la central de nuclear de Zaporiyia son los principales escollos, a la espera de la reacción de Rusia, que maneja su propia agenda.