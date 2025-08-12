Zelenski agradece el "claro apoyo" de los líderes de la UE a la "integridad territorial" de Ucrania

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido el mensaje este martes por los líderes de todos los países de la UE salvo Hungría porque representa un "apoyo claro" a la "independencia" y la "integridad territorial" ucranianas, a pocos días de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

En este sentido, ha destacado que "todos" apoyan la "determinación" del mandatario estadounidense, pero ha insistido en la necesidad de fijar posiciones de antemano "para no permitir que Rusia engañe al mundo una vez más".

Zelenski, que ha quedado fuera de la cita del viernes, ha intensificado en estos últimos días sus contactos, entre otras cosas para advertir de que no percibe sobre el terreno ningún indicio de que Rusia se esté "preparando" para un alto el fuego.

"Al contrario, están haciendo movimientos que indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas. En estas circunstancias, es importante que la unidad del mundo no se vea amenazada", ha reclamado en un mensaje publicado en redes sociales y en el que ha compartido la nota del Consejo Europeo.

Zelenski ha subrayado que "si Rusia rechaza poner fin a los asesinatos, debe rendir cuentas", lo que pasa a su juicio por mantener la "presión" tanto en el ámbito militar como mediante sanciones. "Paz mediante la fuerza", como ha esgrimido el presidente de Ucrania.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz de Trump pero en el que, al igual que Zelenski, avisan de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia