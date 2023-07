Zelenski agradece a España la acogida de 180.000 refugiados ucranianos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine

Agradece a Sánchez el carácter "enormemente simbólico" de su visita al inaugurar con ella la Presidencia española de la UE



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a España el haber acogido a unos 180.000 refugiados ucranianos desplazados debido a la guerra y ha destacado el apoyo militar español aprovechando la visita a Kiev del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Unos 180.000 ucranianos residen en España. Os agradecemos muchísimo por eso y por el apoyo a nuestras decisiones", ha afirmado Zelenski en rueda de prensa conjunta con Sánchez y ha destacado la "enormemente simbólica" presencia de Sánchez en Kiev en el primer día del semestre de la presidencia española de la UE.

El dirigente ucraniano ha aplaudido también el rechazo de España a aceptar a deportistas rusos y bielorrusos en competiciones deportivas "que tienen lugar ahora mismo en España", así como el respaldo español al ingreso de Ucrania en la OTAN y en la UE. "Estamos hablando de garantías de defensa, de poder vivir en paz", ha argumentado.

Igualmente ha resaltado el apoyo de España a la Fórmula para la Paz ucraniana que prevé la negociación de la paz solo cuando Moscú acepte devolver todos los territorios ucranianos. "Ucrania está lista para una solución diplomática con las fronteras de antes de la guerra", no con la "línea de contacto entre nosotros y nuestros enemigos" de febrero de 2022, ha apuntado.

"Le doy las gracias señor primer ministro (presidente) por la ayuda que presta a Ucrania, que nos ayuda a proteger las vidas de los ucranianos, a defendernos", ha añadido Zelenski.

Zelenski ha mencionado la importancia de contar con aviones de combate F-16, aparatos con los que todavía no cuenta Ucrania, aunque sí hay países que están formando a pilotos ucranianos para su uso. En ese sentido ha advertido de que "ciertos" países están "retrasando" esta formación. "No hay un calendario de formación. Creo que algunos socios están retrasándola. ¿Por qué lo hacen? No lo sé", ha apuntado.

El mandatario ucraniano se ha referido a la voladura de la presa de Kajovka que atribuye a Moscú y ha calificado el resultado de "ecocidio". Zelenski también advierte de las "amenazas" de Rusia de "volar la central nuclear de Zaporiyia".

"No consiguen ninguna victoria en el campo de batalla y quieren sustituir esto con actos de terror como cuando volaron la presa de Kajovka y ahora amenazan con volar la central nuclear de Zaporiyia", ha resaltado.

Rusia incluso podría activar los explosivos a distancia una vez que la central esté bajo control ucraniano para poder así culpar a Kiev, ha advertido. "Es muy peligroso no solo para Ucrania, sino para todo el mundo (...). Estamos hablando con todos los líderes europeos y de todo el mundo para que hablen con Rusia para poder evitar el desastre que puede provocar", ha planteado.

En ese sentido, ha cuestionado que no se haya sancionado a la empresa estatal rusa de la energía atómica. "Ucrania no entiende por qué no se han impuesto todavía sanciones a la empresa Rosatom, que está ocupando Zaporiyia", ha argumentado.

Por otra parte, la declaración conjunta emitida por los dos países destaca su "firme compromiso" de llevara ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra y otros delitos relacionados con la guerra y el establecimiento de un "mecanismo judicial apropiado". Así han explicitado su respaldo a las investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional.

Kiev y Madrid continuarán además colaborando con otros países para que se establezcan mecanismos para compensar las pérdidas, lesiones y daños causados por la "agresión rusa". Para ello han expresado su respaldo al registro internacional de daños presentado en el Consejo de Europa celebrado en Reikiavik los días 16 y 17 de mayo.