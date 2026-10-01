Zelenski anuncia la "destrucción de objetivos" en el mar Negro y tres regiones de Rusia

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. - Marko Dimic/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves la "destrucción de objetivos" en el mar Negro y tres regiones de Rusia, Oriol, Samara y Briansk, en una serie de ataques perpetrados por el Ejército ucraniano durante las últimas horas.

"Hoy también hay resultados importantes. Se ha alcanzado un objetivo en el mar Negro, además de zonas de almacenamiento y lanzamiento de ataques con drones en la región de Oriol", ha apuntado en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, ha aclarado que también se ha producido un ataque contra una refinería en Samara, en el sur del país, y otro contra un almacén en Briansk, en el suroeste del país.

"Se trata de una respuesta justa y puedo garantizar que Ucrania seguirá tratando de impedir que Rusia tenga la oportunidad de continuar con esta guerra", ha advertido, al tiempo que ha dado las gracias a "todos los defensores" de Ucrania que "trabajan para devolver la guerra al lugar de donde vino".

"Son miles y miles de personas que trabajan para que Ucrania tenga con qué responder a todos los ataques rusos. Y miles de soldados, que cada día golpean objetivos rusos en el marco de la guerra", ha aseverado.