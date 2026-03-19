Zelenski anuncia una nueva ronda de conversaciones en EEUU entre las delegaciones ucraniana y estadounidense

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Madrid - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este jueves de que el equipo ucraniano se reunirá previsiblemente el sábado en Estados Unidos con una delegación estadounidense en una nueva ronda de negociaciones para poner fin al conflicto tras una pausa del diálogo por la guerra de Irán.

"El equipo ucraniano, concretamente la parte política del grupo, ya está en camino. Esperamos una reunión en Estados Unidos este sábado", ha dicho durante su discurso vespertino, agregando que han recibido "señales de la parte estadounidense que indican su disposición a seguir trabajando dentro de los formatos de negociación existentes".

Zelenski, que no ha detallado si la nueva ronda se llevará a cabo en Washington, ha indicado que la delegación estará formada por el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirilo Budánov, y su 'número dos', Sergii Kislitsia, así como el líder parlamentario de Servidor del Pueblo, David Arajamia.

"Las conversaciones se habían interrumpido y es hora de reanudarlas", ha subrayado el mandatario ucraniano, añadiendo además que la prioridad de Kiev ahora es "hacer todo lo posible para crear las condiciones para una paz digna".

La ronda de conversaciones que se iba a llevar a cabo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, fue pospuesta tras el estallido de la guerra contra Irán, ya que el país fue objeto de ataques iraníes en respuesta a la ofensiva de Estados e Israel, que acabó con la vida del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El último encuentro entre Moscú y Kiev para negociar el fin de la guerra tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra, del que las partes salieron con un principio de acuerdo en temas humanitarios, como el intercambio de prisioneros, pero también militares.

El propio Zelenski reconoció, no obstante, que las principales cuestiones que separan a las partes son la administración de los territorios ocupados por Rusia, o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, que siguen sin solventarse.