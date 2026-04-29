Zelenski anuncia sanciones contra la flota fantasma rusa e implicados en el "secuestro" de niños ucranianos

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este miércoles la emisión de nuevas sanciones contra una veintena de buques de la llamada 'flota fantasma' rusa y personas relacionadas con el "secuestro" de niños ucranianos durante el conflicto desde los territorios bajo control de Rusia.

Zelenski ha detallado que un primer paquete de sanciones va dirigido hacia aquellas personas que están implicadas en las tareas de "deportación" de niños ucranianos desde los territorios "temporalmente ocupados" del este y sureste del país, de cuya identidad y lazos familiares se ven despojados.

"Entre estas personas sancionadas hay funcionarios del sistema estatal ruso, colaboracionistas en el territorio temporalmente ocupado y propagandistas", ha destacado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Otro paquete apunta hacia 23 embarcaciones con las que Rusia intenta sortear las sanciones internacionales a su petróleo. Una ristra de restricciones que se han impuesto, ha dicho, a la par con los socios de Ucrania.

BOICOT DE RUSIA A LOS ACUERDOS MILITARES DE UCRANIA

En otro orden de cosas, el presidente ucraniano ha puesto también de manifiesto este miércoles un supuesto bloqueo del Gobierno ruso a los acuerdos que Kiev ha logrado establecer en materia de defensa con países de Oriente Próximo y el Golfo, en especial relacionados con el desarrollo de sus programa de drones.

Zelenski ha destacado que el Kremlin ha identificado "la capacidad de Ucrania para recibir inversiones adicionales como uno de los principales desafíos", por lo que ha situado como una de sus "prioridades" en política exterior intentar evitar e interrumpir este tipo de asociaciones.

Asimismo, también ha hecho mención a la cada vez mayor presión de "contingentes rusos" en países africanos, en una clara alusión al apoyo que el grupo paramilitar ruso Africa Corps brindó a las Fuerzas Armadas de Malí para detener un intento de golpe de Estado de hace unos días.

"La expansión de esa actividad militar de Rusia puede conducir inevitablemente a la modernización y el fortalecimiento de las organizaciones terroristas, la delincuencia transfronteriza y la inestabilidad en regiones migratorias de importancia crítica del mundo", ha opinado Zelenski, quien insta a sus socios a "contrarrestar de manera conjunta" estas dinámicas.