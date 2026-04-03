Zelenski apunta a la finalización del documento de garantías de seguridad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una reciente rueda de prensa en Kiev. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha apuntado este viernes a la pronta finalización del documento sobre las garantías de seguridad que prestarán sus aliados en el escenario postbélico, un documento en el que busca amarrar el apoyo de Estados Unidos a la seguridad ucraniana, con la vista puesta en evitar una repetición de la agresión rusa.

En declaraciones a periodistas, el mandatario ucraniano ha insistido en que, tras mantener contactos con el equipo negociador estadounidense, en los próximos días, la parte ucraniana finalizará el documento sobre garantías de seguridad abordando las cuestiones pendientes en esta materia.

"Todos entienden que los asuntos complejos --los relacionados con territorios-- solo pueden resolverse a nivel de los líderes de los tres países. En segundo lugar, en cualquier caso, Ucrania debe tener una comprensión clara de las garantías de seguridad", ha afirmado sobre los últimos contactos con Washington.

En este sentido, ha insistido en que toda la cuestión de los acuerdos de seguridad debe "estar claramente redactado" para la población ucraniana lo tenga claro y puedan entenderlo.

"Esto es muy importante. No sabemos si obtendremos lo que hemos acordado, pero el acuerdo es el siguiente: en los próximos días, Ucrania incorporará en el borrador del documento nuestras respuestas a las preguntas que tenemos sobre estas garantías de seguridad", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform, indicando así avances en la finalización del documento.

Kiev busca aclarar cual será la respuesta estadounidense ante una eventual una nueva agresión rusa además del apoyo al Ejército ucraniano en cuestiones de armamento y financiación.

Zelenski busca que en paralelo se pueda considerar el suministro a Ucrania de sistemas de misiles antibalísticos de fabricación estadounidense, caso de los sistemas 'Patriot', vistos como la tecnología más moderna pero escasa en los arsenales de socios europeos.

El dirigente ucraniano viene reiterando desde principios de año la conclusión de los acuerdos para obtener garantías de seguridad, un tema que recalca que debe aprobarse en última instancia en una cumbre a nivel de jefes de Estado que culmine un pacto para el fin de la guerra.