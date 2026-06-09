Zelenski asegura que Rusia está "aislada" y ve un cambio en la guerra a favor de Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que Rusia está "aislada" en el contexto de la guerra en Ucrania y ha indicado que se ha producido un "cambio" a favor de las fuerzas de Kiev con la "situación militar más prometedora" en los últimos tiempos en el campo de batalla.

Para Zelenski, se trata de la "situación militar más prometedora que ha vivido Kiev en dos años y medio". "No podemos decir que Rusia esté perdiendo esta guerra, pero sí podemos decir que están perdiendo la iniciativa cada día, día a día", ha indicado en declaraciones al diario británico 'The Guardian'.

Así, ha aclarado que las tropas rusas se han "detenido casi por completo" en el frente oriental, por lo que ha reiterado que, con el apoyo suficiente, "Ucrania logra defenderse del invasor". "Están perdiendo más de 30.000 soldados al mes, con entre 23.000 y 24.000 muertos y el resto gravemente heridos", ha puntualizado.

"En total, es una cifra muy elevada. Significa que no están ganando la guerra", ha sostenido, al tiempo que ha admitido que Ucrania también ha perdido personal militar, aunque en menor medida.

La semana pasada, Zelenski escribió una carta abierta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que proponía una reunión cara a cara para poner fin al conflicto. En su intervención del viernes en el foro económico de San Petersburgo, Putin rechazó la oferta y calificó la carta de "grosera". Además, indicó que las reivindicaciones territoriales de Rusia no han cambiado. También insistió en que las fuerzas rusas avanzaban en todos los frentes.

El presidente ucraniano ha afirmado que Putin "miente" sobre los avances en el marco de la guerra, algo que ha hecho "desde el principio". "Sus mentiras son un pegamento, utilizado para unir diferentes elementos de la sociedad rusa", ha resaltado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Moscú está "perdiendo influencia en diferentes países, incluido Azerbaiyán".

"Están aislados dentro de Europa y también de Estados Unidos. Así que están solos", ha apostillado Zelenski, que ha abordado la postura de Estados Unidos, cuya atención "se ha desplazado hacia Oriente Próximo". "Por supuesto, desde el principio de la guerra con Irán su enfoque cambió", ha manifestado, antes de lamentar que es una "lástima" que el apoyo dado a esa ofensiva no fuera destinado a Ucrania.