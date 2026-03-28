Zelenski asegura que Rusia fotografía "casi a diario" las instalaciones militares de EEUU en Oriente Próximo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski- Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este sábado que los satélites rusos fotografían "casi a diario" las instalaciones militares de Estados Unidos en Oriente Próximo y refuerza así su acusación de que Moscú está entregando datos de satélite a Irán para facilitar sus ataques con misiles.

"El 24 de marzo (los satélites rusos) capturaron imágenes de la base estadounidense-británica de Diego GArcía, en las islas Chagos del Índico, el Aeropuerto Internacional de Kuwait y parte de una zona petrolera", ha indicado Zelenski en redes sociales.

"El 25 de marzo, la Base Aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudí y el 26 de marzo, el campo petrolero de Shaibá (Arabia Saudí), la Base Aérea de Incirlik (Turquía) y la Base Aérea Al Udeid (Qatar)", ha añadido.

Zelenski ha destacado que "no hay instalaciones ucranianas en esta lista" y que "dan inteligencia para ataques contra bases estadounidenses, de Oriente Próximo, británicas y estadounidense-británicas".

"Todo el mundo sabe que un reconocimiento repetido indica preparativo para ataques. ¿Cómo pueden rebajar las sanciones si esto es lo que están haciendo los rusos?", se ha lamentado.

Por eso pide "presión sobre el agresor". "Levantar las sanciones ciertamente no es presión. Parece raro. Las sanciones se levantan mientras el agresor da inteligencia para atacar instalaciones, incluidas las de países que están negociando o ya han levantado sanciones", ha resaltado.