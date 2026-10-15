Zelenski asegura que Ucrania retomará sus ataques contra refinerías en Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que sus fuerzas retomarán los ataques contra refinerías en Rusia argumentando que, si bien no han bombardeado estas instalaciones en tres días por el anuncio de "tregua energética" por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, Moscú ha continuado con ataques contra esta infraestructura en territorio ucraniano.

"Se acabó", ha dicho Zelenski en declaraciones al diario británico 'The Financial Times'. "La prohibición (sobre ataques contra refinerías rusas) ha sido retirada. Hemos tenido suficiente", ha manifestado, según ha recogido la agencia ucraniana Ukrinform.

Asimismo, ha acusado a Estados Unidos de dejar de compartir información de Inteligencia sobre ataques rusos para presionar a Kiev para que ponga fin a sus ataques contra Rusia, antes de denunciar que los retrasos sufridos por los servicios por satélite Starlink son deliberados.

"No fue un problema técnico, sino un asunto de voluntad", ha explicado, tras desvelar que las autoridades de Estados Unidos trasladaron a Ucrania que, si no ponía fin a sus ataques contra refinerías rusas, bloquearían "la información de Inteligencia" sobre los ataques contra el país.

Las palabras de Zelenski han llegado horas después de que el gobernador de la región rusa de Riazán, Pavel Malkov, haya denunciado un incendio en una refinería en esta zona del país a causa de un "ataque masivo con drones", sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha destacado durante la jornada que "en esencia, no hubo moratoria (a estos ataques) por parte de Ucrania". "Los ataques contra nuestras refinerías e instalaciones de nuestro sector energético continuaron durante los últimos días", ha señalado.

"No hay nada nuevo aquí", ha subrayado respecto a los ataques contra estas instalaciones, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. Rusia ha reivindicado además durante los últimos días ataques contra infraestructura energética en Ucrania, al tiempo que aseguraba que negociaba para intentar cerrar un acuerdo sobre una tregua en este campo.