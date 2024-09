Zelenski defiende su fórmula de paz para Ucrania: "En la ONU es imposible resolver las guerras de forma justa"

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

Acusa a Putin de golpear la infraestructura energética ucraniana para sumir al país en el "frío y la oscuridad"

Pide "restablecer la seguridad nuclear" en Europa y "dejar de usar la energía como arma"



MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido este miércoles su fórmula de paz para el país, propuesta por primera vez hace casi dos años, y ha lamentado que en organizaciones como Naciones Unidas es "imposible" resolver las guerras "de forma justa" dado que depende "demasiado" del Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene derecho a veto.

"Lamentablemente, en la ONU es imposible resolver las guerras de forma justa y lograr la paz. Depende demasiado del Consejo de Seguridad y, cuando el agresor ejerce su derecho a veto, la ONU permanece impotente", ha aseverado durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

En este sentido, ha afirmado que "solo la fórmula de paz podrá resolver la guerra". "Esta fórmula no conoce de derecho a veto y representa la mejor manera de lograr la paz porque todos estamos en pie de igualdad; es una fórmula amplia y eficaz", ha constatado antes de manifestar que "los planes alternativos presentados por terceros no solo pasan por alto los intereses y el sufrimiento de los ucranianos sino también la realidad existente".

Estas opciones, ha dicho, dan al presidente ruso, Vladimir Putin, el "espacio político para seguir con la guerra y ejercer presión", con el objetivo de "poder controlar a más naciones". "Toda alternativa paralela de paz a nivel mundial debe enmarcarse en esta fórmula de paz ucraniana", ha aclarado, al tiempo que ha puntualizado que el único premio al que pueden optar los países que se salgan de la fórmula es "el del sufrimiento y el desastre".

Zelenski ha resaltado así la importancia de "restablecer la seguridad nuclear y dejar de usar la energía como arma", no sin antes hacer un llamamiento a "velar por la seguridad alimentaria y lograr el regreso de todos los soldados". "Hay que garantizar el derecho de Ucrania a la integridad territorial. Necesitamos retirar las fuerzas ocupantes y poner fin a los enfrentamientos", ha afirmado.

CUESTIÓN NUCLEAR

El jefe de Estado ucraniano ha aprovechado la ocasión para recordar que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, sigue ocupada por Rusia. "El Ejército ruso entró por la fuerza en las instalaciones sin pensar en las consecuencias", ha recalcado antes de indicar que la ocupación es "lamentable" porque "supone un riesgo de accidente nuclear, el mayor actualmente en Europa y posiblemente en el mundo".

"Putin está buscando otras maneras de someter el espíritu ucraniano, y una de esas formas es atacar el sistema energético ucraniano: ha destruido gran parte de nuestra capacidad hidroeléctrica", ha dicho. "Así es como Putin se prepara ante el invierno, con el tormento de la población ucraniana a la vista. Quiere dejarnos en el frío y la oscuridad del invierno, obligando a Ucrania a sufrir y entregarse", ha sostenido.

Es por ello que el presidente ha incidido en que "el día del desastre nuclear no debe llegar nunca". "Moscú debe entender esto. Hay que ejercer presión. Las centrales nucleares deben estar protegidas", ha declarado. "Si Rusia causa un desastre nuclear, la radiación no conocerá fronteras, por lo que varias naciones sentirán los efectos devastadores de ese ataque", ha añadido.

"Imagínense a su país con el 80 por ciento de su sistema eléctrico colapsado. ¿Qué tipo de vida se puede esperar?", ha puntualizado Zelenski, que ha explicado que recientemente ha recibido un nuevo informe "alarmante" que muestra que Rusia estudia atentar contra otras centrales del país para lograr la desconexión total de la red eléctrica" ucraniana.

Para ello, ha denunciado, Moscú "cuenta con dos cómplices: Corea del Norte e Irán". "Ahora todos los vecinos de Europa y Asia central saben que la guerra les puede llegar también a ellos", ha relatado, antes de recordar que Rusia sigue insistiendo en que la fórmula de paz ucraniana "no le conviene".

"Me he reunido con dirigentes de numerosos países y seguiré reuniéndome con países de diferentes regiones y estilos de vida, que comparten que se necesita la paz y que esta debe ser real y justa", ha clarificado antes de pedir "no dividir el mundo".

Para el mandatario ucraniano, que ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a todos aquellos países que han apoyado a Kiev desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, "no puede haber una paz justa sin Ucrania".