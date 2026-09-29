Zelenski denuncia un nuevo ataque ruso sobre los alrededores de un colegio en Sumi que deja dos muertos

Archivo - Imagen de archivo de los estragos de un ataque ruso sobre Sumi. - Francisco Richart / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este martes un nuevo ataque aéreo de las Fuerzas Armadas de Rusia, en esta ocasión sobre los alrededores de un colegio ubicado en el centro de la ciudad de Sumi, que ha dejado, por el momento, dos muertos y varios heridos, entre ellos menores de edad.

"Terroristas rusos y simples monstruos degenerados. Atacar así a los niños, a las escuelas, a las casas comunes", ha denunciado el presidente ucraniano en sus redes sociales, compartiendo imágenes del centro escolar que se ha visto dañado por una de las cuatro bombas guiadas modelo KAB que han caído en el centro de Sumi.

Zelenski ha explicado que en el momento del ataque los alumnos estaban dando clase y si se ha evitado males mayores ha sido gracias a los profesionales del centro, que han logrado evacuar a un centenar de personas a un refugio antiaéreo.

"Hasta ahora se sabe, lamentablemente, de dos personas fallecidas. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Seis personas resultaron heridas, entre ellas tres niños", ha lamentado Zelenski, quien ha pedido a sus socios que no miran para otro lado ante "esta locura".

"Rusia no se detendrá sin una presión real", ha advertido Zelenski, que confía en que las acciones de los socios de Ucrania "no se limiten solo a palabras".