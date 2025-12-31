Zelenski destaca en su mensaje de fin de año la "lealtad y el trabajo diario" de los ucranianos

Volodymyr Zelensky - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / ContactoPhoto

KIEV 31 Dic. (DPA/EP) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado en su mensaje con motivo del fin de año 2025 la "lealtad y la firmeza, los principios y el trabajo diario de los ucranianos".

En su mensaje, Zelenski ha destacado que tiene "fe en la paz" en Ucrania y ha añadido que 2025 ha sido posible gracias a los defensores del país.

De este modo, ha agradecido a aquellos que lucharon no solo en nombre de Ucrania "sino por todos los que valoran la libertad y la dignidad".

"Los ucranianos avanzan juntos con lo que nos mantiene unidos: la experiencia y la memoria, nuestra lengua materna, la esperanza y la fe. Creemos en la paz, lucharemos por ella y trabajaremos por ella", ha afirmado.