Zelenski impone sanciones a cinco personas, incluido su antiguo jefe de gabinete

Volodimir Zelenski (archivo) - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aprobado este sábado la imposición de sanciones contra cinco personas, entre las que figura el antiguo jefe de gabinete de la Presidencia de Ucrania, Andri Bohdan.

El decreto prevé la revocación de todos los honores estatales, el embargo de sus bienes y la prohibición para realizar transacciones comerciales, explica el comunicado presidencial.

Las sanciones están en vigor por un periodo inicial de 10 años y no se ha dado ninguna explicación concreta sobre su motivación. Bohdan fue jefe de la Oficina Presidencial ucraniana entre mayo de 2019 y febrero de 2020.

El propio Bohdan ha insinuado en Facebook que la medida podría estar relacionada con las informaciones publicadas recientemente en prensa sobre un presunto caso de corrupción en el que estarían implicados Zelenski y su esposa, Olena Zelenska.

En concreto ha mencionado que Zelenski sospecha que hay una conexión entre estas publicaciones y el trabajo de Bohdan como abogado.

Por otra parte, Zelenski ha lanzado un advertencia a Bielorrusia para que no se sume a la guerra del lado ruso y ha alertado de "actividad inusual" este viernes en el lado bielorruso de la frontera común. Kiev, ha indicado, está vigilante y "si fuera necesario, responderemos".

Zelenski ya advirtió a Minsk de que no participara en la guerra y desde entonces el Gobierno ucraniano ha aprobado nuevas sanciones contra Bielorrusia con nombres como dos hijos del presidente Alexander Lukashenko.