Zelenski insiste en celebrar una cumbre de líderes tras la reunión de este fin de semana en Florida

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, saluda a las tropas ucranianas. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado este martes, tras escuchar las conclusiones de la reunión que tuvo lugar en Florida el fin de semana pasado, que es necesario una cumbre a nivel de jefes de Estado para acordar de una vez por todas el fin de la guerra con Rusia.

"Se necesitan reuniones a nivel de líderes para resolver realmente todo", ha valorado el presidente ucraniano para quien "lo más importante es establecer garantías de seguridad que nos permitan acercarnos al fin de la guerra".

Zelenski ha puesto de relieve la capacidad de otros actores internacionales más allá de Estados Unidos para lograr avanzar en ese camino hacia la paz, como Europa, cuyos líderes han reclamado mayor autoridad en la negociación, debido al malestar que les genera suministrar la mayoría de ayuda y quedarse fuera de todo el proceso.

Así, el presidente ucraniano ha señalado que se informará a Europa y Canadá de las conclusiones de esta reunión en suelo estadounidense, mientras continúan trabajando por la vía diplomática para lograr sacar adelante asuntos de índole humanitario, como el intercambio de prisioneros.

Por otro lado, Zelenski ha advertido nuevamente del oscuro interés de Rusia por prolongar la guerra en Oriente Próximo, así como de estar preparándose para nuevos conflictos durante los siguientes años. "Esta amenaza de guerra constante en diferentes regiones debe detenerse", ha señalado en sus redes sociales.

Zelenski considera que este deterioro de la situación en Oriente Próximo "fortalece la confianza de Rusia", que se convierte en el principal sostén de Irán al mismo tiempo que logra desestabilizar Europa, mientras continúe la guerra.