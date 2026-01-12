Zelenski pide finalizar en las próximas semanas el acuerdo con EEUU para garantías de seguridad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto a su equipo de colaborares más estrechos en una cita en Kiev. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este lunes a su equipo negociador finalizar en las próximas semanas el acuerdo con Estados Unidos para las garantías de seguridad una vez acabe la guerra lanzada por Rusia.

En un mensaje en redes sociales tras reunirse con la delegación ucraniana en las conversaciones con Estados Unidos para el fin de la guerra, Zelenski ha señalado que ha dado orden de "finalizar y presentar" el documento sobre las garantías de seguridad que ofrecerá Estados Unidos a Ucrania, "para su consideración al más alto nivel", esto es los presidentes de ambos países.

Kiev se fija este objetivo "para las próximas dos semanas", por lo que espera que se den las reuniones y se preparen los documentos, llegando a la eventual firma de los acuerdos. "Este debe ser un documento de importancia histórica, y el texto ya está alcanzando ese nivel", ha asegurado en su mensaje.

ELEVAR LA PRESIÓN CONTRA MOSCÚ SI NO SE SIENTA A NEGOCIAR

Sobre la marcha de las negociaciones con Rusia para el fin de la guerra, el dirigente ucraniano ha afirmado que "debe haber una respuesta clara por parte de Rusia" a los contactos con Estados Unidos para acabar con la agresión militar, "en condiciones reales".

"Si no existe tal disposición, la presión sobre el agresor debe seguir aumentando. Vemos el enfoque correcto respecto a los petroleros de la flota en la sombra como con los planes financieros que permiten a regímenes en otras partes del mundo eludir las sanciones", ha indicado sobre la presión ejercida desde Washington contra el Kremlin.

En todo caso, el líder ucraniano ha insistido en que Moscú debe afrontar más sanciones económicas si "si elige la guerra". "El mundo debe responder reduciendo los ingresos de exportación de Rusia en la mayor medida posible", ha subrayado.