Zelenski pide a México que apoye su propuesta de paz y dice que Rusia busca "ganar tiempo para reagruparse"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se dirige por videoconferencia a los congresistas de la Cámara de Diputados de México - Europa Press/Contacto/Eyepix

Critica a "líderes" internacionales que no han ido a Kiev y "hablan como si Ucrania no estuviera deseando avanzar hacia la paz"



MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado al Gobierno de México que respalde "la Fórmula Ucraniana de Paz", en referencia a su propuesta para poner fin a la guerra con Rusia, y ha alertado durante un discurso por videoconferencia ante la Cámara de Diputados del Congreso mexicano que Moscú busca "ganar tiempo para reagruparse".

"Ahora, cuando Rusia siente que está debilitada y que se acerca su derrota en el campo de batalla, Moscú intenta engañar al mundo con su hipocresía para ganar tiempo para reagruparse, encontrar nuevas armas y continuar la agresión. Esto no puede permitirse. La paz debe ser ireemplazable", ha dicho.

"Es por ello que el mal debe perder. Por eso pedimos apoyo al mundo. Por eso reclamamos a todos los estados con conciencia que se unan a los esfuerzos globales para aplicar la 'Fórmula Ucraniana de Paz'", ha señalado, antes de solicitar a los congresitas "escoger qué punto de la fórmula de la paz le permitirá a México mostrar su liderazgo".

En este sentido, Zelenski ha sostenido que "Ucrania ha propuesto a la comunidad latinoamericana convocar una cumbre especial y hablar de forma unida en defensa de los importantes principios globales de integridad territorial, paz y respeto entre pueblos y naciones soberanas".

"Creo que, con la ayuda de México, esto podría pasar mucho más rápidamente", ha defendido, al tiempo que ha dado gracias al país norteamericano por su voto el 23 de febrero en la Asamblea General de Naciones Unidas para aprobar una resolución que reclamaba el fin de la guerra y la retirada inmediata de tropas rusas de territorio ucraniano.

"Gracias por el hecho de que su país ayude a proteger el orden internacional basado en normas. Su voto en la Asamblea General de a ONU y otras plataformas internacionales es extremadamente importante. Es un voto en defensa de los principios y objetivos de la Carta de la ONU y, por ello, en defensa de la integridad territorial de Ucrania y todas las naciones del mundo", ha explicado.

El presidente ucraniano ha dado además las gracias a México "por su apoyo humanitario a Ucrania" y ha solicitado a las autoridades mexicanas "que sigan defendiendo los principios, convenciones y tratados que sujetan el orden internacional y la estabilidad global".

"Los bandidos y agresores deben ser reconocidos como bandidos y agresores. Cualquiera que convierta la vida en un objetivo debe recibir una sentencia justa, sin importar en qué continente o país esté", ha señalado, antes de reiterar su propuesta para crear un tribunal internacional para juzgar a los altos cargos rusos responsables de la invasión.

"Nadie en el mundo tiene el derecho a estar por encima de la vida humana. Nadie en el mundo tiene derecho a destruir la paz. Nadie en el mundo debe ser 'más igual' que el Derecho Internacional. Estoy seguro de que Ucrania y México comparten una solidaridad absoluta sobre este asunto", ha argüido Zelenski.

De esta forma, el presidente ucraniano ha sostenido que "pese a las nueve horas de diferencia horaria, los más de 10.000 kilómetros de distancia, el distinto camino a nivel estatal y los distintos idiomas, hay algo en común que permite entenderse".

"Es igual de desgarrador para ucranianos y mexicanos ver cómo se arrebatan vidas inocentes por una violencia brutal donde la verdadera paz podría reinar. ¿No estamos unidos por el sueño de la seguridad y la paz en todas las calles y ciudades de nuestros países?", se ha preguntado.

Por ello, ha indicado que "todo aquel que salva a alguien de la violencia, que aleja a los niños de las balas y los asesinos, que detiene a torturadores y saqueadores, que protege a mujeres ante los violadores, todo el que protege la vida debe tener el mayor respeto de la sociedad y de todas las personas decentes del mundo".

"¿Puede Ucrania dejar de resistir ante la agresión rusa? No, porque perderíamos nuestra vida, y esto no es algo abstracto", ha subrayado. "Quiero ser totalmente franco con ustedes. Desafortunadamente, el mundo está aún lleno de hipocresía", ha señalado.

"Rusia dice que supuestamente quiere la paz, si bien estos asesinos rusos siguen en nuestro territorio y arrebatan vidas todos los días. Varias grandes empresas y negocios transnacionales aún quieren ganar miles de millones por el comercio con Rusia y, además de la propaganda difundida por Rusia, el espacio informativo está lleno de dudas artificiales sobre si merece la pena combatir este mal", ha lamentado.

En esta línea, ha criticado que "hay algunos líderes que no han ido a Ucrania durante esta guerra y no han visto lo que ha causado la invasión rusa ni por qué es importante proteger la vida, pese a lo cual, en nombre del populismo, hablan como si Ucrania no estuviera deseando avanzar hacia la paz".

"Hace más de cinco meses, presenté la 'Fórmula Ucraniana de Paz'", ha recordado, antes de criticar que Rusia "responde" a la propuesta con "ataques, asaltos y asesinatos". "El impulso del mundo y de nosotros mismos por la paz es más fuerte que cualquier agresor", ha zanjado Zelenski.