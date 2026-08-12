Zelenski prevé una nueva movilización militar en Rusia tras las elecciones parlamentarias de septiembre

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una entrega de medallas a militares. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que Rusia planea una nueva movilización militar de "varios cientos de miles" de personas tras las parlamentarias del 20 de septiembre, las cuales ha calificado de "simuladas", más después de la inhabilitación del único partido que se oponía a la guerra.

Zelenski ha explicado en base a informes de Inteligencia que el plan de su homólogo ruso, Vladimir Putin, "no es particularmente complicado" y que tan solo "quiere hacer creer" que la población está a favor de la guerra, "cuando en realidad todos los partidos que aún están permitidos se oponen a la paz".

"Después de estas supuestas elecciones, planea una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para finales de año, más la misma cantidad para el año siguiente. Esto se suma al reclutamiento que están intentando llevar a cabo mediante contratos", ha advertido el presidente ucraniano en rede sociales.

Zelenski ha asegurado las autoridades ucranianas ya están trabajando en medidas concretas para "dificultar al máximo" estos planes.

El Tribunal Supremo de Rusia prohibió este lunes la participación de Yabloko, fuerza política que se ha mostrado públicamente en contra de la guerra, en estas elecciones a la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea, tras una demanda presentada por otro partido por su supuesta financiación irregular.