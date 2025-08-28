Zelenski recuerda que el lunes se cumple el plazo de dos semanas dado a Putin: "Es momento de actuar"

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recordado que el lunes vencerá el plazo de dos semanas que Estados Unidos teóricamente dio al mandatario ruso, Vladimir Putin, para aceptar una cumbre de paz a nivel de líderes, por lo que ha llamado a sus aliados a estar atentos y a tomar medidas: "Es momento de actuar".

Así lo ha trasladado Zelenski en las últimas horas, tanto en un discurso a la nación como en una reunión con los principales líderes políticos de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca, recordando el compromiso que hizo Putin el 18 de agosto cuando habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donalsd Trump.

"Cuando estuvimos en Washington, el presidente Trump y yo estuvimos de acuerdo en que un par de semanas más y habría que actuar. Este lunes se cumplirán esas dos semanas", ha advertido Zelenski, que ante el resto de líderes ha abogado por "una fuerte señal conjunta" si Putin, como parece, no mueve ficha en los próximos días.

El presidente ucraniano ha lamentado que este mismo jueves las fuerzas rusas han lanzado un nuevo bombardeo indiscriminado que se ha saldado con 19 muertos en la capital, Kiev, lo que demostraría que el líder ruso "elige los misiles frente a cualquier posible paso real hacia la paz". "Mata a niños para no hablar de cuándo o cómo llegará la paz", ha señalado en su habitual discurso vespertino.

El "problema", ha añadido, es que Putin "no tiene miedo" de seguir con estos bombardeos, por lo que ha llamado a seguir aumentando la presión. En este sentido, ha señalado no sólo a Rusia, sino también a cualquier otro posible "patrocinador de la guerra", en una alusión indirecta a los gobiernos que no han roto lazos con el Kremlin pese a la invasión iniciada en febrero de 2022.