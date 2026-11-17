Ucrania ataca el puente de Crimea - TELEGRAM DE ZELENSKI

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que el último ataque con misiles y drones contra el puente de Crimea, que conecta la península --anexionada por Rusia en 2014-- con la región rusa de Krasnodar, ha causado daños de relevancia en la infraestructura, horas después de que las autoridades locales confirmaran impactos en la misma.

"Hoy, en una fase crucial, los drones 'Palianitsia' tuvieron un desempeño excepcional al impactar contra la sección vial del puente, mientras que los misiles Neptune y los drones 'Ruta' y FP-5 alcanzaron la sección ferroviaria", ha manifestado en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado que se ha tratado de "un ataque de precisión" en el que "el enlace de comunicaciones funcionó a la perfección hasta los últimos segundos".

El mandatario ucraniano, que ha dado las gracias a las fuerzas implicadas en esta "operación sin precedentes" en respuesta a los ataques rusos contra "infraestructura" en Ucrania, ha subrayado que "hoy todo el mundo puede ver las consecuencias en el principal cruce militar desde territorio ruso a la Crimea ucraniana", junto a un vídeo sobre el ataque y los daños en el lugar.

"Este es el resultado de la séptima etapa de una operación llevada a cabo a lo largo de varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha especificado. "Nuestros combatientes destruyeron gradualmente sistemas de defensa antiaérea, radares, equipos de guerra electrónica y otros objetivos designados en el camino hacia el objetivo final", ha destacado.

Asimismo, ha argumentado que Ucrania "ha ofrecido en repetidas ocasiones a Rusia pasos hacia una desescalada", antes de esgrimir que "cada propuesta ha sido respondida con un firme rechazo". "Rusia ataca a diario nuestra infraestructura, incluidos puentes en Zaporiyia, Dnipropetrovsk, Kiev y Odesa", ha denunciado Zelenski, quien ha ahondado en que Ucrania "recuerda a Rusia que la guerra siempre vuelve allá donde empezó".

"Las capacidades defensivas de Ucrania son fuertes y seguirán siéndolo. Nunca dejaremos sin respuesta el terrorismo contra nuestras ciudades y nuestra población", ha remachado el presidente ucraniano. Horas antes, las autoridades ucranianas habían denunciado ataques rusos contra dos importantes puentes sobre el río Dniéper a su paso por Kiev, sin informaciones sobre posibles víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un "ataque masivo" con "armas de precisión" y drones contra "instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra buques al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", antes de agregar que en el caso de Kiev ha golpeado dos importantes puentes y "una empresa industrial" dedicada a "la fabricación de componentes para drones de medio y largo alcance".