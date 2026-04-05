Zelenski se reúne con el presidente de Siria en Damasco para negociar nuevos acuerdos de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Shara, a 5 de abril de 2026 - VOLODIMIR ZELENSKI / X

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido con el presidente de Siria y antiguo líder yihadista, Ahmed al Shara, en la última de una serie de visitas que ha protagonizado estos días por la región para ofrecer, entre otros asuntos, la experiencia de Ucrania en la lucha contra los aviones no tripulados que domina el panorama de la guerra de Irán.

Zelenski ha anunciado que ha acordado con Al Shara una coalabiración "para brindar mayor seguridad y más oportunidades de desarrollo a nuestras sociedades".

"Existe un gran interés en intercambiar experiencias militares y de seguridad. Agradezco las palabras de respeto hacia nuestros pueblos", ha indicado el mandatario ucraniano.

Ambos han comentado también el papel de Ucrania "como proveedor fiable de alimentos y analizamos oportunidades conjuntas para fortalecer la seguridad alimentaria en toda la región".

"Comprendemos perfectamente los desafíos energéticos y de infraestructura que enfrenta Siria actualmente. Estamos dispuestos a colaborar para ampliar las oportunidades tanto para nuestros países como para sus ciudadanos", ha añadido.