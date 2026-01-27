Zelenski señala 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la UE

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la presentación de una iniciativa de drones en Kiev. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado el año 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, recalcando que la entrada en el bloque comunitario es una de las garantías de seguridad que puede ofrecer Kiev en el escenario posbélico.

"La adhesión de Ucrania a la Unión Europea es una de las garantías clave de seguridad no solo para nosotros, sino también para toda Europa. Al fin y al cabo, la fuerza colectiva de Europa es posible, en particular, gracias a las contribuciones de Ucrania en materia de seguridad, tecnología y economía", ha afirmado Zelenski en un mensaje en redes sociales en el que ha dado cuenta de una llamada con el canciller austriaco, Christian Stocker.

En este sentido, el líder ucraniano ha apuntado a una fecha concreta para la adhesión: 2027. "Contamos con el apoyo de nuestros socios a nuestra posición", ha señalado.

Zelenski ha informado al canciller austriaco de la marcha de los contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos con Rusia y Estados Unidos. "Las partes discutieron principalmente asuntos militares, pero también hablaron de garantías de seguridad", ha afirmado sobre los contactos en Abu Dabi.